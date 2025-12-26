快訊

藍白提彈劾賴總統…綠酸：若出立院交憲法法庭審理 接受嗎？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨黨團幹事長鍾佳濱上午於議場前接受聯訪。記者葉信菉／攝影
藍白今在立法院報告事項提出兩個針對賴清德總統彈劾案的版本，並主張不服憲法法庭相關判決、盼立法院以決議方式推翻憲判結果。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，此舉是把憲判當空氣、把彈劾當道具，不僅矛盾更違憲，一邊不遵守憲法法庭決議、一邊又要提出現任總統的彈劾案。

鍾佳濱表示，針對藍白提出兩個版本的總統彈劾案，只能說把憲判當空氣、把彈劾當道具，事實上過去未曾使用過憲法的彈劾權，因為彈劾要過半數才能提出，要3分之2才能通過立法院決議，且要交付憲法庭審理。

鍾佳濱說，現在藍白在討論事項要用立法院的決議來推翻憲法法庭的決議，根據憲法第77條與78條，司法院是全國最高司法機關，憲法法庭可以進行違憲及統一命令解釋，是最高解釋憲法的機關。立法院要用多數決議來不遵守，這完全是違憲的舉動。現在放著憲法法庭的決議不遵守，卻宣稱要通過彈劾案，就算提出來了，未來還是要交給你們不接受的憲法法庭審理，這不是自相矛盾？

鍾佳濱指出，藍白左手說憲法法庭的決議不遵守，右手又要提出現任總統的彈劾案，「未來憲法法庭審理結果，你能接受嗎？請藍白好好想一想，腦袋是好東西，請多使用，憲法也多熟一點。」

至於政院拍板立委赴中要報備，鍾佳濱說，目前憲政機關五個院只有立法院本身沒有制定人員赴中需報備的規定，包括曾經有過國會性質的監察院都有這樣規定，獨獨立法院沒有，禮失而求諸野，那麼立法院自己不定，行政院幫你定，這也是立法院自找的。

憲法法庭 立法院 鍾佳濱

