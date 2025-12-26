數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

快訊

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
賴清德總統昨天批評在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政。記者季相儒／攝影
賴清德總統利用行憲紀念日批在野黨，離12月31只剩6天還在「卡預算」，有何資格談憲政。事實是，賴清德擔任立委+民進黨完全執政合計11次，中央政府總預算案在12月31日前3讀通過是1：10，「昨是今非總統」大言不慚說在野黨沒資格談憲政豈不是民主笑話。

賴清德從2008年至2010年擔任審查預算，立委，當年馬政府完全執政，民進黨是少數黨，97 年下半年發生全球金融海嘯，馬英九政府上任後為了提振經濟，98年度預算編列了許多擴大內需與公共建設的預算。

只這是近年來少數能在會計年度開始前（12 月底）就審議完竣的案例。當時正值第 6 屆立委任期末端，朝野對於預算案達成較快共識，成功在 12 月 20 日完成三讀，避免了進入隔年臨時會。

97 年下半年發生全球金融海嘯，馬英九政府上任後為了提振經濟，98年度預算編列了許多擴大內需與公共建設的預算。民進黨的反對意見包括擴大內批評執政黨編列的「擴大內需」預算項目過於零散且具備政治分贓嫌疑，認為是「肉桶政治」。

此外，當時爆發「巴紐外交經費侵吞案」，民進黨質疑外交預算的控管力。還有當時全球景氣急轉直下，民進黨認為政府預估的經濟成長率過於樂觀，導致歲入編列不切實際，恐造成財政黑洞。當時還涉及「消費券」發放的法源與特別預算審議，總預算案的進度。基於上述原因，總預算案在隔年1月13日臨時會通過。

99年度總預算案，受到98年8月「莫拉克風災」後的災後重建特別預算影響，且行政院長由吳敦義接任。審議焦點主要集中在經濟復甦與債務控制，最終同樣在1月中旬完成程序。

民進黨反對意見還包括：民進黨團主張應先縮減不必要的公務開支，全面挹注災後重建，批評政府在總預算中仍編列過多「置入性行銷」與公關經費。當時馬政府積極推動簽署兩岸經濟合作架構協議（ECFA），民進黨強烈反對政府編列大量預算進行「洗腦式宣傳」。 審議期間適逢擴大美牛進口含萊克多巴胺與狂牛症疑慮），民進黨團以此作為談判籌碼，協商一度卡關。

賴委員記起來了嗎？當時的民進黨常祭出「提案海戰術」，提出數千項刪減、凍結案議事杯葛，目的是要求執政黨對特定政策讓步。由於朝野協商難以在12月底前達成共識，最終都必須延至1月，由院長召集馬拉松式的協商後，才能在臨時會完成表決三讀。

蔡英文總統執政8年，賴清德執政2年，立法院通過9個年度總預算案，唯一在12月31日前完成3讀通過總預算案是113年度,為什麼？因為立委要忙選舉了。連賴清德擔任行政院長，都是在臨時會通過總預案。隔年1月的「臨時會」才完成，已是常態性。

國民黨立院黨團總召傅崐萁說，115年預算案是一本違法預算案，在野黨不嚴審、不監督就是違法共犯。馬英九、蔡英文都是完全執政，都能聽取、尊重立院在野黨意見，為何只有賴清德不能，「請賴總不要將國會當成台南市議會」。

