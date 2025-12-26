藍白彈劾賴總統時間表出爐！兩度邀說明 明年519投票

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰／台北即時報導
國民黨及民眾黨立院黨團提案彈劾賴清德總統，民眾黨團今公布提案時程表。記者劉懿萱／攝影
國民黨及民眾黨立院黨團提案彈劾賴清德總統，民眾黨團今公布提案時程表。記者劉懿萱／攝影

國民黨及民眾黨立院黨團提案彈劾賴清德總統。民眾黨團今公布提案時程表，明年1月21、22日，以及5月13、14日將召開審查會，邀賴總統赴立法院說明，並接受立委詢問。國民黨立院黨團今早召開黨團大會，凝聚共識。會後，黨團書記長羅智強也宣布相同時程。

民眾黨團今公布彈劾賴清德總統時間表，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，1月14、15日開2場公聽會，並邀請7名學者專家參加，邀請社會公正人士、學者專家由國民黨團推薦3人、民進黨團3人、民眾黨團1人到立法院表達看法。1月21、22日在全院委員會召開審查會，並邀請被彈劾人賴總統說明，請賴總統遵守自己當立法委員時，所修正通過的立法院職權行使法

黃國昌說， 4月27日進行聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見並為證言，並由委員詢答，且聽證會程序，完全按照立法院職權行使法聽證程序。舉辦完聽證程序跟全國各地說明會、座談會後，5月13、14日會進行第二次審查會，邀賴總統赴立法院說明，並接受立委詢問，最後5月19日賴總統上任2周年前夕在院會記名投票彈劾案

