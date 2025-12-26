聽新聞
0:00 / 0:00

政院擬「副署不執行」停砍公教年金 黃耀南：不排除上街抗爭

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。圖／聯合報系資料照片
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。圖／聯合報系資料照片

立法院日前三讀通過停砍年金法案行政院預計今天將宣布「副署不執行」，並且提出聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南質疑，行政院這是扭捏作態、消極抵制立法院通過的法案，呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員將不排除上街頭抗爭或提告政府違法。

⭐2025總回顧

立法院三讀通過停砍年金法案，三讀咨文已送達總統府及行政院，行政院預計今天將決定是否提出覆議或公布。據了解，在憲法法庭恢復運作後，行政院預計將採「副署不執行」做法，並且提出聲請釋憲。

黃耀南說，對於立法院已經三讀通過的法案不副署、不公布或不執行，將使法律的信用度降到很低很低，對國家施政非常不好。行政院現在不副署不公布不執行，其實是扭捏作態、消極抵制立法院通過的法案，呼籲行政院應該要依法行事。

他指出，行政院若再違法，教師工會組織當然會採取反制行動，到政院前抗爭、到法院控告政府違法等行動都有在計畫中。呼籲政府要依法行政，千萬不要逼人民再次走上街頭對抗政府。

黃耀南強調，停砍公教退休金並隨物價調整，只是把年金改革做一個停損，若和其他OECD國家比較，公教所得替代率已經低於OECD國家的平均，政府沒有道理再用世代對立的理由騙取選票。他批評，這種把公教人員當成犧牲對象，只會抹黑、鬥爭公教人員，是非常惡劣、不道德的行為，無法取信於民。

行政院 公教 法案

延伸閱讀

傅崐萁轟「賴氏憲法」：想做什麼就做什麼 台灣變人治國家

停砍公教年金 政院擬「副署不執行」聲請釋憲

若卓榮泰不副署停砍年金 他擬召退休師上街圍攻政院、再祭訟海戰術

政院：立院阻斷溝通可能 停砍公教年金修法不提覆議

相關新聞

彈劾賴總統成案 明年5月19表決

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨團、民眾黨團昨日分別對賴清德總統提出彈劾案，藍白以六十票比五十一票挾人數優勢通過...

停砍年金法案副署 李來希：依新法打官司有贏面

賴總統昨正式公布立法院三讀通過的停砍年金法案，不過閣揆卓榮泰宣布「副署不執行」，並且提出聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼...

總預算審議期程 憲法未規範

明年度中央政府總預算案在立法院持續未審，賴清德總統日前稱總預算要在今年十二月卅一日前審竣完畢，還轟在野黨未審畢有何資格談...

停砍年金案 賴總統喊「支持卓榮泰提釋憲」：盼朝野理性面對

立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正條文。賴清德總統今天在臉書表示，考量...

總統府公告反年改停草案 並批示聲請憲法法庭判決及暫時處分

總統府發言人郭雅慧表示，立法院在今年12月18日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之修正...

「擴大基金財務危機」停砍公務人員年金生效 考試院也將聲請釋憲

「公務人員退休資遣撫卹法」修正條文於12日經立法院三讀通過，並於今日公布生效。行政院長卓榮泰今說，在憲法法庭已恢復運作的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。