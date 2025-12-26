立院今確定彈劾賴總統審查時程 綠批：藍白虛張聲勢

國民黨及民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案，已列入今天立法院會報告事項第二、三案，將確認審查時程。民進黨立委吳思瑤表示，現在藍白放著總預算不審，又要在立院彈劾審查過程舉辦全國公聽會，請問要用哪一筆預算舉辦全國公聽會，藍白共通點就是虛張聲勢。

民進黨立委王義川發言表示，藍白在立法院的席次不到3分之2，明知彈劾案不會通過，卻硬要賴總統到立法院，是因為想罵賴總統。民主不是選擇性的遵守程序，國安也不可以沒有期限的拖延，呼籲藍白回到制度與理性，讓立法院真正成為守護國家、愛台灣，而不是癱瘓制度的地方。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，罷免是追究總統的政治責任，但彈劾必須以違法為前提，因為總統在刑事上責任無法透過一般法庭審理，若有違法犯罪行為才需由立院向憲法法庭提彈劾，藍白卻僅概括稱賴總統違憲失職，賴總統到底犯了哪一個罪？以至於要提出彈劾？