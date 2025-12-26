聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統批在野黨卡預算「有何資格談憲政」

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰鄭媁劉懿萱季相儒周嘉茹／連線報導
賴清德總統（右）昨批評在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政；行政院長卓榮泰（左）拜託立委多多支持，讓中央政府總預算能順利完成。記者季相儒／攝影
賴清德總統（右）昨批評在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政；行政院長卓榮泰（左）拜託立委多多支持，讓中央政府總預算能順利完成。記者季相儒／攝影

昨天是行憲紀念日，賴清德總統火力全開批評在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政。國民黨發言人牛煦庭說，賴總統再怎麼情緒勒索，不會改變行政院不依法行政的事實；民眾黨主席黃國昌反批，賴總統惱羞成怒，要審預算，依法編列不是最基本的嗎？

⭐2025總回顧

賴總統昨出席桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟用典禮，他致詞表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算要在今年十二月卅一日前審竣完畢，現在只剩下六天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。

賴總統：不應卡國防特別預算

賴總統強調，立法院若沒辦法如期審查中央政府總預算，不要再談什麼憲政；連最基本的國家發展、建設，人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，有什麼資格再談憲政？「我今天是語重心長」。

賴總統說，政黨競爭難免，但不能犧牲國家、人民利益，敬請立法院能審慎、通過中央政府總預算，尤其是國防特別預算也應該要審查，「公開講支持國防預算，然後再藉由各種理由，連交付審查都不願意」。

賴總統說，執政黨禁得起考驗，編每一筆預算都有根據，都符合國家社會、人民發展的需要，國防特別預算也是根據國家自我保護的需求所編；如果立法院認為有不妥之處，可以刪減，但不應以程序手段卡關，甚至不願排案。

行政院長卓榮泰出席國道一號中豐交流道新建工程通車典禮，也拜託立委多多支持，讓中央政府總預算能順利完成。

韓國瑜：恪守憲政行使職權

立法院長韓國瑜表示，中華民國行憲紀念，緬懷先賢創建中華民國，為國家奠定民主與法治的基礎。他也說，承繼履行對憲法的承諾，立法院將持續恪守憲政精神，依法行使職權，守護民主、回應人民期待。

國民黨主席鄭麗文說，國家領導人率先破壞憲政，破壞民主、藐視國會，藍白兩黨捍衛民主，每天在生活中實踐中華民國憲法的核心價值與精神，就是保護憲政最積極的作為。

對於賴總統開嗆在野，牛煦庭說，再怎麼情緒勒索，也不會改變行政院不依法行政的事實；在野黨要的就是依法編列預算，鼓勵國軍並提振警消士氣，這麼基本的工作都做不到；身為總統只會發脾氣，無助解決僵局。

白批賴卓惱羞成怒、秀下限

黃國昌表示，這些話由曾說「中華民國憲法是災難」的賴總統口中說出，無比諷刺。賴總統允許行政院不依法編列立法院三讀通過為軍人加薪、警消提高退休金的預算，踐踏軍警消的尊嚴與權益，還敢大放厥詞？

黃國昌說，菩薩畏因，眾生畏果，一個連最基本守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳。

憲政 總預算 韓國瑜 國防預算 情緒勒索 特別預算 黃國昌 牛煦庭 鄭麗文 賴清德

延伸閱讀

立法凌駕行政權？在野主席否認

賴總統開嗆在野 藍：情緒勒索改不了政府未依法行政

賴總統批在野不審總預算別談憲政 黃國昌：惱羞成怒秀下限

賴總統轟藍白擋總預算無資格談憲政 牛煦庭：發脾氣無助解決僵局

相關新聞

賴總統批在野黨卡預算「有何資格談憲政」

昨天是行憲紀念日，賴清德總統火力全開批評在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政。國民黨發言...

新聞眼／賴政府所作所為 還敢奢談憲政

賴清德總統昨天重批在野不依法審查預算，有什麼資格談憲政，令人感覺是刻意選在行憲紀念日這一天展現「總統之怒」。然而，民進黨...

行憲紀念日紀不紀念兩樣情 政院和監察院等機關靜悄悄

昨天適逢行憲紀念日全國放假一天，行政院和監察院等憲政機關靜悄悄，都沒有布置紀念行憲的牌樓或字樣，反而是同樣位在博愛特區的...

賴總統彈劾案 今立法院會決定時程

國民黨及民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案，已列入今天立法院會報告事項第二、三案，民眾黨團今將提案，決定包括全國舉辦彈劾...

政院未編列軍人加薪、提高警消退休金

行政院近日不副署財政收支劃分法、憲法法院五位大法官宣判憲法訴訟法違憲等爭議，朝野對抗加劇，在野黨也不滿政院未編列軍人加薪...

總統震怒 藍委：民進黨急了

賴清德總統昨怒批在野黨聲稱支持國防卻擋國防特別預算，立法院無如期審查預算，阻礙國家發展，有何資格談憲政？國民黨立委林沛祥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。