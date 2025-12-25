快訊

藍批卓揆一個月沒溝通 ：縣市試算表 有卻不給

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

行政院上月廿日提出財劃法修正草案，卻提不出各縣市實際分配金額。行政院長卓榮泰曾找國民黨資深財政立委賴士葆等人溝通，一度承諾要提供試算表又跳票。賴士葆批評，院版財劃法各縣市試算表至今蓋牌，憲政都亂掉了，行政院卻一直情緒勒索。

財政部為解財劃法爭議，上月十八日召集各縣市開會，卻使不少地方縣市代表更加不滿。桃園市副市長蘇俊賓當時說，會議上只給地方政府一張Ａ４紙，內容空洞、沒有公式、沒有具體計算基礎，就要求地方政府背書支持，部分南部縣市也不滿中央補助下修。

行政院仍在廿日提出財劃法修法版本，稱預計整體挹注地方經費將達一兆二○○二億元；卓榮泰更說，政院版是最能取得共識的修法草案，盼立法院審議時勿一意孤行。不過，政院推出修法版本卻沒提出同時提出各縣市實際分配金額。

莊翠雲當時說，因涉事權畫分與分配辦法再討論，金額未定。上月廿一日，政院藉由列席立法院會的機會，透過立法院長韓國瑜找國民黨立委賴士葆和林思銘溝通。

賴士葆還原當時談話經過，他說，事權分配在字裡行間有帶到，他要求行政院必須要提供試算表，行政機關當時也說「下周可以給」；才過了個周末，卓榮泰廿四日下午就致電稱「不能給」，且沒有說明原因。有地方政府反映，政院在十八日會中也沒有討論，就是一張Ａ４告知中央、地方事權分配，至今沒有再開會。

賴士葆表示，事後卓揆說「只要法一審查，就可以給」，所以事實上行政院已有試算表，蓋牌不給的原因要問行政院。他分析，部分項目有假設前提，可能估算有困難，但還是可以算得出來，也可能怕一公布，各縣市又吵起來。

賴士葆說，從廿四日後，行政院至今完全沒來溝通，卻一直對外情緒勒索，說沒有預算將影響ＴＰＡＳＳ等等。他反問，憲政僵局會一直拖到二○二六年和二○二八年，行政院新興計畫都不要做了？

國民黨團反擊賴總統：不編預算卻要立院盲目背書 才是真正毀憲亂政

賴清德今開嗆在野，若立法院無法如期審查總預算，就不必再談憲政精神。國民黨立法院黨團在臉書反擊，試問總統，行政院帶頭違法、...

行憲紀念日紀不紀念兩樣情 政院和監察院等機關靜悄悄

昨天適逢行憲紀念日全國放假一天，行政院和監察院等憲政機關靜悄悄，都沒有布置紀念行憲的牌樓或字樣，反而是同樣位在博愛特區的...

賴總統彈劾案 今立法院會決定時程

國民黨及民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案，已列入今天立法院會報告事項第二、三案，民眾黨團今將提案，決定包括全國舉辦彈劾...

政院未編列軍人加薪、提高警消退休金

行政院近日不副署財政收支劃分法、憲法法院五位大法官宣判憲法訴訟法違憲等爭議，朝野對抗加劇，在野黨也不滿政院未編列軍人加薪...

總統震怒 藍委：民進黨急了

賴清德總統昨怒批在野黨聲稱支持國防卻擋國防特別預算，立法院無如期審查預算，阻礙國家發展，有何資格談憲政？國民黨立委林沛祥...

新聞眼／賴政府所作所為 還敢奢談憲政

賴清德總統昨天重批在野不依法審查預算，有什麼資格談憲政，令人感覺是刻意選在行憲紀念日這一天展現「總統之怒」。然而，民進黨...

