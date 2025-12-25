快訊

綠委版財劃法雷同院版 挨轟暗度陳倉

聯合報／ 記者屈彥辰李人岳／台北報導
民進黨立委鍾佳濱（中）與張雅玲（左）、陳培瑜（右）等舉行記者會，力挺行政院不副署。記者曾原信／攝影
民進黨立委鍾佳濱（中）與張雅玲（左）、陳培瑜（右）等舉行記者會，力挺行政院不副署。記者曾原信／攝影

行政院版財劃法修正草案被在野黨於立法院暫緩列案，民進黨立委賴惠員和徐富癸接連提出個人版本財劃法修正草案，國民黨立院黨團質疑與政院版幾乎一致，擔心院版藉此暗度陳倉，因此擱置。國民黨立委李彥秀說，民進黨與其鑽漏洞，不如落實執行已三讀的財劃法；民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱反批，藍白對不同意見提案，連討論機會都沒收，徹底否定民主制度。

⭐2025總回顧

李彥秀說，財劃法廿五年沒有修正，早不符合需求，在野黨過去一再疾呼行政院提出財劃法修正版本，結果行政院長卓榮泰卻以「現在就是最好版本」跳針回絕，直到在野黨修法通過，政院才匆忙提出版本，卻不敢提供「縣市試算表」；卓揆違法違憲拒絕副署立院三讀的修法法案，讓政治僵局達到頂點。

李彥秀表示，賴惠員十二月初提出的財劃法修法草案，以及徐富癸的修法版本，根本問題都是與政院版財劃法修正草案精神一致，民進黨與其想辦法鑽漏洞，還不如讓三讀通過的財劃法落實執行，並與地方溝通「事權分配」。

鍾佳濱表示，過去立法院不管誰多數誰少數，在程序委員會基本上不會擋法案，如今不同意見的提案連討論機會都沒有，是徹底否定了民主制度。

鍾佳濱指出，立法不是多數、少數和表決而已，重要的是討論的過程，不只是少數服從多數，更是保障少數有機會爭取變成多數，這就是民主的流動性原則；但藍白聯手沒收討論的機會，完全背離國民的民主素養，變成人多、拳頭大的就贏；民進黨仍會繼續努力推案，交由國民的意志做最後仲裁。

相關新聞

國民黨團反擊賴總統：不編預算卻要立院盲目背書 才是真正毀憲亂政

賴清德今開嗆在野，若立法院無法如期審查總預算，就不必再談憲政精神。國民黨立法院黨團在臉書反擊，試問總統，行政院帶頭違法、...

行憲紀念日紀不紀念兩樣情 政院和監察院等機關靜悄悄

昨天適逢行憲紀念日全國放假一天，行政院和監察院等憲政機關靜悄悄，都沒有布置紀念行憲的牌樓或字樣，反而是同樣位在博愛特區的...

賴總統彈劾案 今立法院會決定時程

國民黨及民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案，已列入今天立法院會報告事項第二、三案，民眾黨團今將提案，決定包括全國舉辦彈劾...

政院未編列軍人加薪、提高警消退休金

行政院近日不副署財政收支劃分法、憲法法院五位大法官宣判憲法訴訟法違憲等爭議，朝野對抗加劇，在野黨也不滿政院未編列軍人加薪...

總統震怒 藍委：民進黨急了

賴清德總統昨怒批在野黨聲稱支持國防卻擋國防特別預算，立法院無如期審查預算，阻礙國家發展，有何資格談憲政？國民黨立委林沛祥...

新聞眼／賴政府所作所為 還敢奢談憲政

賴清德總統昨天重批在野不依法審查預算，有什麼資格談憲政，令人感覺是刻意選在行憲紀念日這一天展現「總統之怒」。然而，民進黨...

