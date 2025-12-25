行憲紀念日紀不紀念兩樣情 政院和監察院等機關靜悄悄

快訊

聯合報／ 記者鄭媁李人岳屈彥辰／台北報導
昨天是行憲紀念日，全國放假一天，行政院、立法院等憲政機關靜悄悄，監察院只掛紅布條、沒有慶祝字樣（圖），反倒是台大醫院東址大樓門前掛上「慶祝行憲紀念日」標語。記者杜建重／攝影

昨天適逢行憲紀念日全國放假一天，行政院和監察院等憲政機關靜悄悄，都沒有布置紀念行憲的牌樓或字樣，反而是同樣位在博愛特區的台大醫院還記得掛上行憲紀念日的標語，形成行憲紀念日兩樣情的特殊景象。多數民進黨立委祝賀耶誕節快樂，避談行憲紀念日，在野黨則批評賴清德總統踐踏憲政、讓行憲紀念日「蒙塵」，豈能讓行憲紀念日變成「毀憲紀念日」？

民眾發現，立法院、司法院大門口日前已掛上「慶祝一一五年元旦」字樣，監察院外雖設有牌樓，但沒有慶祝或紀念節日字樣，行政院則尚無任何裝飾，反而是台大醫院東址大樓門前慶祝行憲紀念日。

國民黨主席鄭麗文說，憲法法庭淪為執政黨政策的執行者，甚至做出很多公然違背憲法法理的決定，始作俑者就是賴總統；賴總統上任不到兩年，國家社會每天陷入無謂的空轉與內鬥，國民黨不會忘記自己的使命，就是保護台灣得來不易的民主憲政與照顧人民生活福祉。

國民黨立委羅智強說，歷史經驗反覆證明，民主的傾覆，就是從癱瘓國會、否定立法權開始，現已是憲政存亡的關鍵時刻，豈能讓行憲紀念日變成「毀憲紀念日」，全民須奮起抵抗「綠色獨裁」。國民黨立委翁曉玲指出，行憲紀念日「蒙塵」，民主憲政發展架構瀕臨崩壞。

國民黨前主席洪秀柱說，七十八年前，這部憲法承載的是制衡權力、保障民權、守護民主的初心；七十八年後，卻看見賴政府踐踏憲政、架空制衡、恣意而為的毀憲亂政。她說，行憲紀念日，不該只是儀式性放假，而是對權力者的嚴格叩問。

中廣前董事長趙少康也說，五位大法官不顧其他三位大法官的反對，刻意討好賴總統，強行做成今年第一號憲法判決，成為今年行憲紀念日的巨大反諷。

