賴總統彈劾案 今立法院會決定時程
國民黨及民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案，已列入今天立法院會報告事項第二、三案，民眾黨團今將提案，決定包括全國舉辦彈劾說明會的時程、被彈劾人說明時間、彈劾投票時間等，據民眾黨團規畫，彈劾案投票時間定在明年五月十九日，挑在賴總統就職滿二周年的前一天投票，警告意味濃厚。
⭐2025總回顧
本周二立院程委會於藍白人數優勢下，將國民黨、民眾黨等兩黨團所提賴總統彈劾案，列為今天院會報告事項第二、三案。兩黨團提案的最大差別在於，國民黨團未確定整個彈劾案的期程，必須留到全院委員會再討論；民眾黨團則明確訂出期程規畫，避免全院委員會時，朝野對期程無共識。
由於國民黨、民眾黨提案的差異，據了解，雙方將在今天院會處理前，先協調出由哪個版本做共同提案版，另一版本撤案，再透過院會決議交付全院委員會審查；若是兩黨團協調採用民眾黨團的版本，將會確定立法院在五月十九日對賴總統彈劾案記名投票。
依民眾黨團規畫，明年一月十四日、十五日將先舉辦二場公聽會，一月廿一日、廿二日召開全院委員會，並邀請賴總統列席第一次說明並備詢；若賴總統缺席，各黨推派代表改為自由發言十分鐘。
