快訊

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1,000美元 歲末表現如何？

朱孝天為暴走道歉！抹黑相信音樂和阿信 認「情緒失控」：我會謹言慎行

便利貼寫「會殺更多人」…誠品南西店外驚見恐嚇紙條 警追查張貼者身分

賴總統彈劾案 今立法院會決定時程

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

國民黨民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案，已列入今天立法院會報告事項第二、三案，民眾黨團今將提案，決定包括全國舉辦彈劾說明會的時程、被彈劾人說明時間、彈劾投票時間等，據民眾黨團規畫，彈劾案投票時間定在明年五月十九日，挑在賴總統就職滿二周年的前一天投票，警告意味濃厚。

⭐2025總回顧

本周二立院程委會於藍白人數優勢下，將國民黨、民眾黨等兩黨團所提賴總統彈劾案，列為今天院會報告事項第二、三案。兩黨團提案的最大差別在於，國民黨團未確定整個彈劾案的期程，必須留到全院委員會再討論；民眾黨團則明確訂出期程規畫，避免全院委員會時，朝野對期程無共識。

由於國民黨、民眾黨提案的差異，據了解，雙方將在今天院會處理前，先協調出由哪個版本做共同提案版，另一版本撤案，再透過院會決議交付全院委員會審查；若是兩黨團協調採用民眾黨團的版本，將會確定立法院在五月十九日對賴總統彈劾案記名投票。

依民眾黨團規畫，明年一月十四日、十五日將先舉辦二場公聽會，一月廿一日、廿二日召開全院委員會，並邀請賴總統列席第一次說明並備詢；若賴總統缺席，各黨推派代表改為自由發言十分鐘。

民眾黨 彈劾案 投票 國民黨 立法院

延伸閱讀

國民黨團反擊賴總統：不編預算卻要立院盲目背書 才是真正毀憲亂政

賴總統批在野黨稱挺國防卻擋1.25兆元軍費條例 李彥秀：或有外部壓力

賴總統轟在野黨沒資格談憲政 林沛祥回不認同：不尊重憲法才導致危機

影／高雄護憲遊行登場 砲轟執政黨毀憲亂政

相關新聞

國民黨團反擊賴總統：不編預算卻要立院盲目背書 才是真正毀憲亂政

賴清德今開嗆在野，若立法院無法如期審查總預算，就不必再談憲政精神。國民黨立法院黨團在臉書反擊，試問總統，行政院帶頭違法、...

行憲紀念日紀不紀念兩樣情 政院和監察院等機關靜悄悄

昨天適逢行憲紀念日全國放假一天，行政院和監察院等憲政機關靜悄悄，都沒有布置紀念行憲的牌樓或字樣，反而是同樣位在博愛特區的...

賴總統彈劾案 今立法院會決定時程

國民黨及民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案，已列入今天立法院會報告事項第二、三案，民眾黨團今將提案，決定包括全國舉辦彈劾...

政院未編列軍人加薪、提高警消退休金

行政院近日不副署財政收支劃分法、憲法法院五位大法官宣判憲法訴訟法違憲等爭議，朝野對抗加劇，在野黨也不滿政院未編列軍人加薪...

總統震怒 藍委：民進黨急了

賴清德總統昨怒批在野黨聲稱支持國防卻擋國防特別預算，立法院無如期審查預算，阻礙國家發展，有何資格談憲政？國民黨立委林沛祥...

新聞眼／賴政府所作所為 還敢奢談憲政

賴清德總統昨天重批在野不依法審查預算，有什麼資格談憲政，令人感覺是刻意選在行憲紀念日這一天展現「總統之怒」。然而，民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。