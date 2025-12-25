快訊

新聞眼／賴政府所作所為 還敢奢談憲政

聯合報／ 本報記者周佑政
桃園國際機場第三航廈北廊廳12月25日正式啟用，賴清德總統出席啟用典禮致詞。記者季相儒／攝影
桃園國際機場第三航廈北廊廳12月25日正式啟用，賴清德總統出席啟用典禮致詞。記者季相儒／攝影

賴清德總統昨天重批在野不依法審查預算，有什麼資格談憲政，令人感覺是刻意選在行憲紀念日這一天展現「總統之怒」。然而，民進黨推動大罷免、行政院以非常規手段不副署立法院三讀修法、五名大法官就能進行違憲審查，其實才是憲政鬧劇。賴總統一邊指責在野的同時，也應反思造成朝野與憲政僵局的結構性因素，才有助於解決爭端。

二○二五年即將落幕，隨之而來的是二○二六大選年，朝野僵局只怕更難解套。明年度總預算迄今仍卡關在立法院尚未付委審查、八年一點二五兆元國防特別預算特別條例也遭藍白四度封殺；這兩筆重大預算攸關賴政府推動國家建設以及施政成效，這是賴總統在行憲紀念日特別「語重心長」，批評在野有何資格談憲政的主要原因。

賴清德總統在行憲紀念日拉高分貝對準在野黨，背後有三個原因。首先，賴總統認為，立委不依憲政規範如期審議總預算，恐影響國家建設；其次，賴總統一貫的理念是，政黨可以競爭，但不應用政治杯葛，阻礙人民需求，否則就失去談憲政的正當性；最後，國防特別預算攸關國家安全，在野立委可以嚴審，但不能刻意忽視不審。

事出必有因，賴政府執政一年多來，對於國會多數通過的修法，採取暫時處分、釋憲等憲政手段抵制，府院黨傾全力推動大罷免，造成朝野與社會裂痕加劇，即使大罷免、大失敗，民進黨卻想推動「更大的民主」。

朝野爭端未解之際，對於立法院通過的財政收支劃分法，府院不願少數尊重多數，政院竟採取不副署手段，不只創下憲政先例，更是憲政惡例。憲法法庭任憑五位大法官做出憲法訴訟法違憲宣判，就連其餘三位拒絕評議的大法官都直言，五人宣判無效；憲法法庭內部矛盾與問題都難以解決，竟然可以進行違憲審查，這樣的憲政秩序真的合乎民主真諦？賴總統質疑在野有什麼資格談憲政，但賴政府的所作所為，在野黨同樣也要問，民進黨有什麼資格談憲政？

可以預見，賴總統昨天這番發言之後，朝野將持續火車對撞。

不過，賴總統身為國家元首，除了指責在野黨，如何解決當前的朝野與憲政困境，才是刻不容緩的課題；這把解決僵局之鑰，終究還是掌握在賴總統的手中。

憲政秩序 朝野 大法官 大罷免 憲法法庭 賴政府

