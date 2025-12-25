快訊

國民黨團反擊賴總統：不編預算卻要立院盲目背書 才是真正毀憲亂政

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立法院黨團在臉書反擊，試問總統，行政院帶頭違法、不編列「法定預算」，立法院是要審什麼？審你們太廢，還是審你們的傲慢？圖／取自國民黨立法院黨團臉書
國民黨立法院黨團在臉書反擊，試問總統，行政院帶頭違法、不編列「法定預算」，立法院是要審什麼？審你們太廢，還是審你們的傲慢？圖／取自國民黨立法院黨團臉書

賴清德今開嗆在野，若立法院無法如期審查總預算，就不必再談憲政精神。國民黨立法院黨團在臉書反擊，試問總統，行政院帶頭違法、不編列「法定預算」，立法院是要審什麼？審你們太廢，還是審你們的傲慢？

⭐2025總回顧

賴總統說，連最基本的國家發展、公共建設與人民所需預算，都可能因政治理由遭阻擋，質疑「還有什麼資格再談憲政。」

國民黨團指出，國民黨努力爭取行憲紀念日放假，就是爭取國民對憲法的尊重，但在這舉國紀念憲法精神的一天，賴清德總統卻用荒謬的邏輯公然宣告「立法院無法如期審查總預算，就不必再談憲政精神。」原來在賴總統眼中，憲法只是用來情緒勒索的工具，「要不要聽聽看自己在說什麼？」

國民黨團表示，賴政府不編列的預算，其實包藏著軍警消的刻薄，不編法定軍人加薪預算，川普聖誕節給美軍發 5.6 萬大紅包，賴清德卻連立法院通過的加給都要賴帳，這就是民進黨口中的「挺國防」？警消用命守護人民，好不容易爭取到的所得替代率，賴政府卻裝死不編，難道基層的尊嚴不值錢？

國民黨團表示，這種「不編預算、不給錢、卻要立院盲目背書」的作法，才是真正踐踏憲政、毀憲亂政！國民黨團要正告賴清德總統，不是立院不審預算，是你們不守法編列應有的預算。在行憲紀念日這天，對憲法開槍的不是別人，正是你這位「毀憲第一人」。

國民黨 立法院 賴清德

