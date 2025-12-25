賴總統：國防預算若有不宜可刪 不應卡在程序委員會

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院程序委員會近日在藍白人數優勢下，第四度將1.25兆元國防特別條例草案暫緩列案。對此，賴清德總統25日出席活動時強調，國防特別預算是根據國家自我保護需求所編列，若立法院有認為不宜之處，可以刪除、也可以刪減，但不應以各種理由卡在程序委員會，連排案都不願意。

賴總統表示，希望國會支持與協助國家持續進步，中央政府總預算應盡速付委員會審查。今天是12月25日，既是耶誕節也是行憲紀念日，立法院須於12月31日前完成明年度預算審查，但目前仍卡在程序委員會，呼籲立法院勿以政治理由阻擋國家發展與人民所需的預算。

賴總統重申，政黨競爭在所難免，但不應犧牲國家與人民的利益。敬請立法院審慎、盡速通過中央政府總預算案，特別是國防特別預算，既然公開支持國防預算，就應接受審查，而非阻擋程序。政府編列的每一筆預算皆有根據，經得起考驗，並符合國家與人民發展需要。

他指出，國防特別預算是根據國家自我保護需求所編列，若立法院有認為不宜之處，可以刪除、也可以刪減，但不應以各種理由卡在程序委員會，連排案都不願意。在歲末年終之際，期盼朝野可以共同合作，讓立法院盡速審議中央政府總預算案和國防特別預算。

立法院 政治 賴清德

