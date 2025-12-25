賴總統轟在野黨沒資格談憲政 林沛祥回不認同：不尊重憲法才導致危機

賴清德總統今日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮，批立法院如無法如期審查總預算，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？國民黨立委林沛祥回擊，是因為賴清德對於對於中華民國跟憲法的不尊重、不信任，導致憲政危機。

因軍人加薪、提高退休警消所得替代率所需經費未依法編列，明年度中央政府總預算案持續在立法院被擱置審查；此外，本周二立法院程序委員會，藍白再以人數優勢，將預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」暫緩列案。

賴總統今出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮，他批在野黨公開講支持國防預算，卻用各種理由連交付審查都不願意，「國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意」？對中央政府總預算卡在立院無法排審，賴清德表示，如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有何資格談憲政？

林沛祥說，他不認同賴清德說總預算跟國防特別預算耽擱是因為藍白立委。總預算耽擱主要是兩點，第一是本就應該依三讀通過的法案編列預算並加以執行，但軍人加薪、提高退休警消所得替代率等該編的預算都未被行政院編列，身為中華民國的國會議員當然反對三讀通過的法案，被行政院用不編預算的方式廢除。

林沛祥表示，第二是新版財劃法，行政院說窒礙難行，提出覆議被立法院否決，居然選擇不副署，這是行政院長主動對總統提出不信任跟否定案，所以主因是行政院不願意配合，而非因為立法院。

林沛祥談及預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，他說，賴清德本人應到國會說明，而非美國在台協會的處長說明，也不是任何美國官員說明，這是中華民國的預算，應該由中華民國總統主動來立法院，向全國人民說明，接受全部國會議員的監督，這才是合理的方向。

林沛祥表示，賴清德似乎把立法院、中華民國憲法視為敵人、災難，才會發表奇怪、慷慨激昂的言論，這一切都是因為賴清德對於中華民國跟憲法的不尊重、不信任，導致現在的憲政危機。