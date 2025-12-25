快訊

宏都拉斯總統當選人選前承諾「將與台灣復交」？外交部回應了

冷氣團發威！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

廠商不想做了！重建雪山三六九山莊卡關 國家公園署：明年底完工有難度

聽新聞
0:00 / 0:00

剩不到5天！明年總預算審查卡關 卓榮泰：拜託立委支持

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
2026年度中央政府總預算剩不到5天，行政院長卓榮泰今喊話「拜託立委讓中央政府總預算能夠順利完成」。記者周嘉茹／攝影
2026年度中央政府總預算剩不到5天，行政院長卓榮泰今喊話「拜託立委讓中央政府總預算能夠順利完成」。記者周嘉茹／攝影

行政院長卓榮泰今前往桃園市中壢區出席「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮，指出2026年度中央政府總預算送審，已經剩不到最後5天，拜託立委多多支持，讓中央政府總預算能夠順利完成，誠懇希望行政、立法兩院充分合作，中央、地方互相分工，讓人民感受到政府一體，全速向前邁進。

⭐2025總回顧

卓榮泰今指出，桃園是一個非常快速發展，而且年輕化的城市，桃園在「桃竹苗大矽谷」中扮演關鍵角色，另外還有航空城開發、桃園機場三航廈新航廈工程、捷運A21轉運站及今天啟用的中豐交流道，希望在整個台灣六大產業區域生活圈裡，加速進行「桃竹苗大矽谷」計畫，成為與「大南方半導體（S廊帶）新矽谷」一樣，兩個帶動台灣整個高科技發展的雙引擎。

卓榮泰說明目前桃竹苗大矽谷進度，經濟部推動太空產業計畫將在桃竹苗進行，目前已有5家地區衛星產業投入研發工作；另AI產業普及發展計畫也在逐步實現；衛福部則是跨領域藥物研發及創新平台建構全方位醫療創業育成計畫；及交通部國道1號楊頭段拓寬計畫，希望桃竹苗大矽谷未來成為帶動台灣科技發展的新引擎。

卓榮泰說，各項工程會在新的一年裡逐步地展開，還有很多計畫要落實，及許多照顧人民基本健康福利的政策要推動，「中央政府總預算還是拜託在場的委員們，請你們多多支持，讓中央政府總預算能夠順利地完成。」

卓榮泰表示，若總預算未送審，明年147億要用在縣市管河川的改善工程無法展開，對國人的安全、財產、產業都造成相當大的威脅。另外在AI新世代建設當中的量子、AI、機器人，在這三項關鍵技術中編列101億預算，也沒辦法在明年展開計畫。

另外已有將近100萬人在使用的TPASS2.0，如果沒有充足的預算，也沒有辦法有足夠的75億元預算來支應，而在桃園市編列就有8億1千萬左右的經費，若總預算沒有通過，那真的很難和地方交代。以及補貼勞保、國民年金及42億元的生育補助，還有桃竹苗地區高級中學的學校校舍的整建工程預算6億，都沒有辦法展開。

還有一些延續性的工程，包括桃園的鐵路地下化有54億的差額要補，以及花東鐵路、嘉義、台南等地的鐵路地下化都沒有辦法進行，影響總共有248億。

「中央政府總預算已經剩不到最後5天的時間」，卓榮泰殷切喊話，2026年將透過外交合作建立更好的外交關係，在今年超過7%的經濟成長率之下，明年會有更好的一個發展的契機。「誠懇希望行、立兩院充分合作，中央、地方互相的分工，讓人民感受到政府一體、全速地向前邁進。」

桃園機場 總預算 卓榮泰

延伸閱讀

綠委版財劃法竟跟院版幾乎一致 藍質疑暗度陳倉全擱置

院版財劃法縣市分配比等一個月 「事權分配」仍是那張A4紙

韓國瑜：立法院持續恪守憲政精神 守護民主

批行憲紀念蒙塵 翁曉玲：與獨裁統治集團、無恥政客抗爭到底

相關新聞

影／賴清德總統：無法如期審查總預算就不必再談憲政精神

桃園國際機場第三航廈北廊廳今（25）日正式啟用，賴清德總統出席啟用典禮，致詞時強調國家持續在進步，民間力量非常豐沛，在這...

賴總統開嗆在野 藍：情緒勒索改不了政府未依法行政

賴清德今開嗆在野，若立法院無法如期審查總預算，就不必再談憲政精神。國民黨發言人牛煦庭回應，再怎麼情緒勒索，也不會改變行政...

賴總統批在野不審總預算別談憲政 黃國昌：惱羞成怒秀下限

朝野對抗僵局持續，賴清德總統今致詞批在野黨，立法院沒有辦法如期審查總預算，別跟人談憲政、人民需要預算用政治理由阻擋，還有...

綠委版財劃法竟跟院版幾乎一致 藍質疑暗度陳倉全擱置

政院版財劃法修正案在立院遭在野暫緩列案，民進黨立委賴惠員、徐富奎卻接連提出個人版本財劃法修正案，國民黨立院黨團質疑與政院...

剩不到5天！明年總預算審查卡關 卓榮泰：拜託立委支持

行政院長卓榮泰今前往桃園市中壢區出席「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮，指出2026年度中央政府總預算送審，已經剩不...

賴總統轟藍白擋總預算無資格談憲政 牛煦庭：發脾氣無助解決僵局

賴清德總統今日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，轟在野黨公開講支持國防預算，卻連交付審查都不願意，若立法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。