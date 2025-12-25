快訊

宏都拉斯總統當選人選前承諾「將與台灣復交」？外交部回應了

冷氣團發威！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

廠商不想做了！重建雪山三六九山莊卡關 國家公園署：明年底完工有難度

停砍年金法案 政院不副署或釋憲26日定調

中央社／ 台北25日電

立法院會日前三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，咨文已送到總統府與行政院。行政院多次強調會尋求合法、合憲途徑確保退撫基金財務永續。據了解，行政院明天就將定調將採取不副署或釋憲手段。

⭐2025總回顧

立法院會12日三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第37條、第38條及第67條條文案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，三讀咨文日前送至總統府與行政院。

行政院多次強調，前總統蔡英文自107年開始推動年金改革，公、教月退休所得仍為勞保勞退人員的2倍，但立法院此次修法將讓過去7年的年改成果功虧一簣，且會導致全國納稅人填補財政缺口，因此政院會透過合法、合憲途徑確保退撫基金財務永續。

根據估算，行政院最晚須於28日做出覆議、釋憲或是不副署決定，加以憲法法庭已宣布憲法訴訟法修法違憲，行政院如何決定備受關注。

政院人士說，行政院長卓榮泰已表明不會透過覆議處理此案，至於是否比照財劃法不副署，或是如同今年度總預算案等採取釋憲手段，明天就會定調並對外說明。

行政院 副署 立法院

延伸閱讀

院版財劃法縣市分配比等一個月 「事權分配」仍是那張A4紙

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

若卓榮泰不副署停砍年金 他擬召退休師上街圍攻政院、再祭訟海戰術

憂不副署到釋憲變大罷免2.0 綠選將寧明哲保身

相關新聞

影／賴清德總統：無法如期審查總預算就不必再談憲政精神

桃園國際機場第三航廈北廊廳今（25）日正式啟用，賴清德總統出席啟用典禮，致詞時強調國家持續在進步，民間力量非常豐沛，在這...

賴總統開嗆在野 藍：情緒勒索改不了政府未依法行政

賴清德今開嗆在野，若立法院無法如期審查總預算，就不必再談憲政精神。國民黨發言人牛煦庭回應，再怎麼情緒勒索，也不會改變行政...

賴總統批在野不審總預算別談憲政 黃國昌：惱羞成怒秀下限

朝野對抗僵局持續，賴清德總統今致詞批在野黨，立法院沒有辦法如期審查總預算，別跟人談憲政、人民需要預算用政治理由阻擋，還有...

綠委版財劃法竟跟院版幾乎一致 藍質疑暗度陳倉全擱置

政院版財劃法修正案在立院遭在野暫緩列案，民進黨立委賴惠員、徐富奎卻接連提出個人版本財劃法修正案，國民黨立院黨團質疑與政院...

剩不到5天！明年總預算審查卡關 卓榮泰：拜託立委支持

行政院長卓榮泰今前往桃園市中壢區出席「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮，指出2026年度中央政府總預算送審，已經剩不...

賴總統轟藍白擋總預算無資格談憲政 牛煦庭：發脾氣無助解決僵局

賴清德總統今日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，轟在野黨公開講支持國防預算，卻連交付審查都不願意，若立法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。