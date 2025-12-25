快訊

宏都拉斯總統當選人選前承諾「將與台灣復交」？外交部回應了

冷氣團發威！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

廠商不想做了！重建雪山三六九山莊卡關 國家公園署：明年底完工有難度

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統開嗆在野 藍：情緒勒索改不了政府未依法行政

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報資料照片
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報資料照片

賴清德今開嗆在野，若立法院無法如期審查總預算，就不必再談憲政精神。國民黨發言人牛煦庭回應，再怎麼情緒勒索，也不會改變行政院做不到「依法行政」的事實。

⭐2025總回顧

賴總統說，連最基本的國家發展、公共建設與人民所需預算，都可能因政治理由遭阻擋，質疑「還有什麼資格再談憲政。」

牛煦庭表示，在野黨要的就是依法編列預算，鼓勵國軍、提振警消士氣，這麼基本的工作都做不到，顯然溝通無能，身為總統只會發脾氣，無助解決僵局。

牛煦庭也提到，行政院軍人加薪的預算都不編，真的有提振國防的誠意嗎？他呼籲民進黨不要再想著政治操作，騙不了人民的。

行政院 牛煦庭 憲政

延伸閱讀

賴總統轟藍白擋總預算無資格談憲政 牛煦庭：發脾氣無助解決僵局

獨／藍白共推「國民帳戶」 助12歲以下孩童從5萬累積第一筆資本

牛煦庭提助理費新版本「立委歲費5倍計算」 周五有望付委

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

相關新聞

影／賴清德總統：無法如期審查總預算就不必再談憲政精神

桃園國際機場第三航廈北廊廳今（25）日正式啟用，賴清德總統出席啟用典禮，致詞時強調國家持續在進步，民間力量非常豐沛，在這...

賴總統開嗆在野 藍：情緒勒索改不了政府未依法行政

賴清德今開嗆在野，若立法院無法如期審查總預算，就不必再談憲政精神。國民黨發言人牛煦庭回應，再怎麼情緒勒索，也不會改變行政...

賴總統批在野不審總預算別談憲政 黃國昌：惱羞成怒秀下限

朝野對抗僵局持續，賴清德總統今致詞批在野黨，立法院沒有辦法如期審查總預算，別跟人談憲政、人民需要預算用政治理由阻擋，還有...

綠委版財劃法竟跟院版幾乎一致 藍質疑暗度陳倉全擱置

政院版財劃法修正案在立院遭在野暫緩列案，民進黨立委賴惠員、徐富奎卻接連提出個人版本財劃法修正案，國民黨立院黨團質疑與政院...

剩不到5天！明年總預算審查卡關 卓榮泰：拜託立委支持

行政院長卓榮泰今前往桃園市中壢區出席「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮，指出2026年度中央政府總預算送審，已經剩不...

賴總統轟藍白擋總預算無資格談憲政 牛煦庭：發脾氣無助解決僵局

賴清德總統今日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，轟在野黨公開講支持國防預算，卻連交付審查都不願意，若立法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。