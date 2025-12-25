聽新聞
賴總統開嗆在野 藍：情緒勒索改不了政府未依法行政
賴清德今開嗆在野，若立法院無法如期審查總預算，就不必再談憲政精神。國民黨發言人牛煦庭回應，再怎麼情緒勒索，也不會改變行政院做不到「依法行政」的事實。
賴總統說，連最基本的國家發展、公共建設與人民所需預算，都可能因政治理由遭阻擋，質疑「還有什麼資格再談憲政。」
牛煦庭表示，在野黨要的就是依法編列預算，鼓勵國軍、提振警消士氣，這麼基本的工作都做不到，顯然溝通無能，身為總統只會發脾氣，無助解決僵局。
牛煦庭也提到，行政院軍人加薪的預算都不編，真的有提振國防的誠意嗎？他呼籲民進黨不要再想著政治操作，騙不了人民的。
