賴總統批在野不審總預算別談憲政 黃國昌：惱羞成怒秀下限

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報資料照片

朝野對抗僵局持續，賴清德總統今致詞批在野黨，立法院沒有辦法如期審查總預算，別跟人談憲政、人民需要預算用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？民眾黨主席黃國昌反酸，賴總統惱羞成怒，要審預算，依法編列不是應該是最基本的嗎？

⭐2025總回顧

黃國昌說，這些話由曾說中華民國憲法是災難的賴總統口中說出，真的是無比諷刺。請問賴總統，是誰允許行政院可以不依法編列立法院三讀通過為軍人加薪、警消提高退休金的預算？不依法編列預算、踐踏軍警消的尊嚴與權益，怎麼還敢大放厥詞？要審預算，依法編列不是應該是最基本的嗎？

黃國昌表示，菩薩畏因，眾生畏果，一個連最基本要守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳。

民眾黨也駁斥，真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談「憲政」2字的正是賴總統。

民眾黨說，立法院要求行政院依法、如實編列預算再送審，正是憲法賦予國會的核心職權，也是對人民納稅錢、對軍警消基層權益的把關。在行憲紀念日這天，一個「不副署、不公佈、不執行」三讀通過法案的三不總統，難到想多一個「不要臉」 ，湊成一個四不像總統嗎？

民眾黨表示，賴總統妄圖復辟綠色威權，釀成一波又一波的憲政災難、更遙控行政權凌駕代表民意的立法權，賴清德若真的如他所說的關心國家發展與人民利益，就請依法編列預算、親赴國會報告、恢復司法機關獨立運作，而不是在鏡頭前尷尬上演憂國憂民的獨角戲。

行政院 憲政秩序

