賴總統轟藍白擋總預算無資格談憲政 牛煦庭：發脾氣無助解決僵局

賴清德總統今日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，轟在野黨公開講支持國防預算，卻連交付審查都不願意，若立法院沒有辦法如期審查總預算，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？國民黨立委牛煦庭表示，身為總統只會發脾氣，無助解決僵局。

因軍人加薪、提高退休警消所得替代率所需經費未依法編列，明年度中央政府總預算案持續在立法院擱置審查；此外，本周二立法院程序委員會，藍白再以人數優勢，將預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」暫緩列案。

賴總統今出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮，他批在野黨公開講支持國防預算，卻用各種理由連交付審查都不願意，「國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意」？

另外，距離12月31日只剩最後6天，中央政府總預算也卡在立院無法排審，賴清德表示，如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有何資格談憲政？

針對賴清德說法，牛煦庭說，再怎麼情緒勒索，也不會改變行政院做不到依法行政的事實。他強調，在野黨要的就是依法編列預算，鼓勵國軍、提振警消士氣，這麼基本的工作都做不到，顯然溝通無能，身為總統只會發脾氣，無助解決僵局。

牛煦庭也質疑，軍人加薪的預算都不編，真的有提振國防的誠意嗎？民進黨不要再想著政治操作，騙不了人民的。