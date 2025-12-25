綠委版財劃法竟跟院版幾乎一致 藍質疑暗度陳倉全擱置

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰李人岳／台北即時報導
政院版財劃法修正案在立院遭在野暫緩列案，民進黨立委賴惠員、徐富奎卻接連提出個人版本財劃法修正案，國民黨立院黨團質疑與政院版幾乎一致，擔心院版暗度陳倉。圖／聯合報系資料照片

政院版財劃法修正案在立院遭在野暫緩列案，民進黨立委賴惠員、徐富奎卻接連提出個人版本財劃法修正案，國民黨立院黨團質疑與政院版幾乎一致，擔心院版暗度陳倉，因此提出復議擱置。國民黨立委李彥秀說，民進黨與其鑽漏洞，不如落實執行已三讀的財劃法，化解政治僵局。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱反批，藍白對不同意見提案連討論機會都沒收，徹底否定民主制度。

李彥秀說，財劃法25年沒有修正，早就不符合需求，在野黨過去一再疾呼行政院提出「財劃法」修正版本，結果行政院長卓榮泰卻以「現在就是最好版本」跳針式的回絕，直到在野黨修法通過，政院才匆忙提出版本，但卻到今天「縣市試算表」都不敢提供，卓榮泰違法違憲拒絕副署立院三讀的修法法案，更讓政治僵局達到頂點。

李彥秀表示，賴惠員12月初提出的財劃法修法草案，以及徐富癸修法版本，根本問題都是與政院版財劃法修正草案精神一致，民進黨與其違法違憲，想盡辦法鑽漏洞，還不如開大門走正路，讓已經三讀通過的財劃法落實執行，並且與地方溝通「事權分配」，才是化解政治僵局，中央地方雙贏之道。

鍾佳濱批評，過去立法院不管誰多數誰少數，在程序委員會基本上不會擋法案，如今不同意見的提案連討論機會都沒有，是徹底否定了民主制度。

他強調，立法不是多數、少數和表決而已，重要的是討論的過程，不只是少數服從多數，更是保障少數有機會爭取變成多數，這就是民主的流動性原則。但藍白聯手沒收討論的機會，完全背離國民的民主素養，變成人多、拳頭大的就贏。他強調，民進黨還是會繼續努力推案，交由國民的意志做最後仲裁。

