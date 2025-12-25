院版財劃法縣市分配比等一個月 「事權分配」仍是那張A4紙

行政院在11月20日提出「財劃法」修正草案，卻提不出各縣市實際分配金額，當時財政部長莊翠雲說，因涉事權劃分與分配辦法再討論，但除11月18日召集各縣市會商，至今未再做討論。國民黨立委賴士葆批評，院版財劃法各縣市試算表至今蓋牌，憲政都亂掉了，卻一直情緒勒索。

財政部為解財劃法爭議，11月18日召集各縣市開會，卻引發不少地方縣市代表更多不滿。桃園市副市長蘇俊賓當時就批評，會議上只給地方政府一張A4紙，內容空洞、沒有公式、沒有具體計算基礎，就要求地方政府背書支持，部分南部縣市也對中央補助下修感到不滿。

行政院仍在11月20日提出財劃法修法版本，強調預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元；行政院長卓榮泰更說，政院版是最能取得共識的修法草案，盼立法院審議時勿一意孤行。

不過，政院推出修法版本卻未提出同時提出各縣市實際分配金額。莊翠雲卻說，因涉事權劃分與分配辦法再討論，金額未定。隔日周五，政院也藉由列席立法院會的機會，透過立法院長韓國瑜找上賴士葆、立委林思銘溝通。

賴士葆還原當時談話經過，他說，事權分配在字裡行間有帶到，但事權分配不是前提，必須要給試算表，行政機關當時也稱「下周可以給」，後來到了周一下午，卓榮泰卻致電給他說「不能給」，卓揆沒有講原因。有地方政府反映，政院在11月18日會中也沒有討論，就是一張A4告知中央、地方事權分配，至今沒有再開會。

賴士葆表示，事後卓揆說「只要法一審查，就可以給」，所以事實上有試算表，不是沒有，卻至今蓋牌，不給的原因要問行政機關，大概有些項目有假設前提，可能估算有困難，但這不是問題，都算得出來；或是怕一公布出來，各縣市又吵起來。行政院到現在完全也沒有找他溝通過。

賴士葆批，行政院一直情緒勒索，說沒有預算的話影響TPASS等等，憲政都亂掉了，憲政僵局會一直拖到2026、2028，行政院新興計畫都不要做了？