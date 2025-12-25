快訊

影／賴清德總統：無法如期審查總預算就不必再談憲政精神

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
賴清德總統（中揮手者）致詞時強調，國家持續在進步，民間力量非常豐沛，在這種情況下，希望立法院能支持、協助國家持續進步，中央政府總預算應該要盡速付委。記者季相儒／攝影
桃園國際機場第三航廈北廊廳今（25）日正式啟用，賴清德總統出席啟用典禮，致詞時強調國家持續在進步，民間力量非常豐沛，在這種情況下，希望立法院能支持、協助國家持續進步，中央政府總預算應該要盡速付委。

賴清德總統表示，今天既是耶誕節，也是行憲紀念日，憲法明文規定，立法院須在每年12月31日前完成對次年度中央政府總預算的審議，但距離期限只剩6天，目前預算案卻仍卡在程序委員會，連委員會審查都尚未展開，情況令人憂心。賴清德指出，若立法院無法如期審查總預算，就不必再談憲政精神，連最基本的國家發展、公共建設與人民所需預算，都可能因政治理由遭到阻擋，質疑「還有什麼資格再談憲政」，並強調自己是語重心長提出呼籲。

賴清德總統說政黨競爭在所難免，但不應犧牲國家與人民利益，盼立法院能審慎、盡速通過中央政府總預算，尤其國防特別預算更應依法審查。直言有人公開表態支持國防預算，卻又以各種理由連交付審查都不願意，「既然聲稱支持，為什麼連審查都不願意？有問題就拿出來審查。」

賴清德總統強調，執政黨編列的每一筆預算都有依據，符合國家、社會與人民發展需求，國防特別預算也是基於國家自我保護的必要。如果立法院認為有不妥之處，可以刪減，但不應以程序手段卡關，甚至不願排案。最後呼籲在野黨與執政黨共同合作，盡速完成中央政府總預算及國防預算的審議，以維護國家正常運作與人民權益。

桃園國際機場第三航廈北廊廳今（25）日正式啟用，賴清德總統（右五）出席啟用典禮。記者季相儒／攝影
桃園國際機場第三航廈北廊廳今（25）日正式啟用，賴清德總統（右五）出席啟用典禮。記者季相儒／攝影

國防預算 總預算 賴清德

