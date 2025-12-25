彈劾賴總統再進一步 詳細時程將交明日立法院會處理

國民黨、民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案，已於本周二立法院程序委員會列為明日院會報告事項第二、三案，民眾黨團明將對此提出復議，在復議通過後，再重行決定包括全國舉辦彈劾說明會的時程、被彈劾人說明時間、彈劾投票時間等，根據民眾黨團提案，彈劾案投票時間定在5月19日，即賴總統就職滿二周年前夕。

本周二立院程委會在藍白人數優勢下，將國民黨、民眾黨等兩黨團所提賴總統彈劾案，列明日院會報告事項第二、三案。兩黨團提案的最大差別在於，國民黨團未確定整個彈劾案的期程，必須留到全院委員會再討論；民眾黨團則是明確訂出期程規畫，避免全院委員會中朝野光是期程就談不攏。

也由於兩黨團提案的差異，據了解，雙方將會在明天院會處理前先協調出由哪個版本做共同提案版，另一個版本就撤案，在透過院會決議交付全院委員會審查。而若是兩黨團協調採用民眾黨團的版本，將會確定立法院在5月19日進行對賴總統彈劾案記名投票。

依照民眾黨團目前的規畫，將先1月14日、15日舉二場公聽會，1月21日、22日召開全院委員會，並邀請賴總統列席進行第一次說明並備詢問。若賴清德總統缺席，各黨推派代表改為各自由發言10分鐘。

自3月7日至5月10日間，立法院也會於全國22個縣市陸續舉辦彈劾說明會，5月13日、14日再邀請賴總統列席進行第二次說明並備詢問，等所有程序完畢後，5月19日賴總統就任滿二周年前，進行彈劾案記名投票。