剩最後不到五天… 卓榮泰：拜託立委多支持總預算送審

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

行政院長卓榮泰25日出席「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮。他表示，2026年度中央政府總預算送審，已經剩最後不到五天的時間了，拜託立委多多支持，讓中央政府總預算能夠順利地完成，行政、立法兩院充分合作，中央、地方互相分工，讓人民感受到政府一體，全速邁進。

卓榮泰致詞表示，在桃園有好多的計畫要進行。第一，桃竹苗大矽谷。第二，航空城，這是台灣最大規模的土地開發。第三，桃園機場「三航廈」新工程。以及捷運A21轉運站，和「中豐交流道」。

卓榮泰說，台灣六大產業區域生活圈，希望把「桃竹苗大矽谷」最先核定的計畫加速，成為與「大南方半導體（S廊帶）新矽谷」一樣，兩個帶動台灣高科技發展的「雙引擎」共同發展。生活機能上，供水、供電、民生物資，以及居住、教育跟醫療、文化，交通建設，各方面將逐一完成。

有關「桃竹苗大矽谷」新進度，卓榮泰指出，經濟部推動「太空產業」，目前已經有五家地區「衛星產業」投入到研發工作。數發部、經濟部也積極推動的「生成式 AI」產業應用的普及發展。衛福部運用跨領域「藥物研發跟創新平台」，建構一個全方位的醫療創業育成的計畫。

卓榮泰直言，上述工程都會在新年逐步地展開，還有很多計畫要落實，及許多照顧人民基本健康福利的政策要推動，「中央政府總預算，還是拜託在場的委員們，請你們多多支持，讓中央政府總預算能夠順利地完成！」

卓榮泰指出，總預算未送審，明年147億元要用在縣市管河川的改善工程無法展開，對於國人安全、財產、產業都造成相當大的威脅。桃園市明年編列了8億1千萬元經費，如果總預算沒有通過，難以跟地方交代；桃園鐵路地下化，還有54億元差額要補，交通部受影響鐵路預算有248億元。

他提到，「AI 新十大建設」之中，量子、AI、機器人這三項關鍵技術，編列了104億元的預算，也將無法展開計畫。此外，將近百萬人使用的T-Pass 2.0，也沒有辦法有足夠的75億元預算來支應。補貼勞保、國民年金及42億元的生育補助，都沒有辦法展開。

「中央政府總預算，已經剩最後不到五天的時間了」，卓榮泰喊話，誠懇希望明年各項計畫可以順利推動，2025年超過7%經濟成長率，盼明年會有更好的發展契機。希望行政、立法兩院充分合作，中央、地方互相的分工，讓人民感受到政府一體，全速地向前邁進。

