2026總預算尚未審 立委指國防新預算780億元受阻

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立委王定宇表示，2025年已經到最後一個禮拜了，到現在為止，2026年度預算還被在野黨擋在程序委員會外面。明年度國防部歲出預算案編列5,614億元，總預算案至今未付委審查，受影響數為780億餘元，包含新興計畫、經常性經費及延續性計畫，以及第一預備金等三部分。

王定宇表示，按照法律規定，如果立法院不審預算，只能延續2025年既有預算去執行，所有新增計畫的預算都無法動支。其中，攸關國家安全的年度例行國防預算，新興計畫跟新增預算約780億無法動支，影響到國防預算之中約14%。

王定宇盤點，受影響的部分如「戰傷手術及急救醫療設備整備」軍事醫療投資計畫等。經常性經費及延續性計畫部分，影響「M-2000等七型機零附件戰備存量需求」、「標槍飛彈籌補」、各型機艦、戰甲砲車裝備維保與彈藥籌補及指管系統維護等。

他提到，重要裝備採購影響「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」與「F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案」等武器裝備付款及交運。另外，攸關國軍作戰能力的訓練計畫，不管是赴美受訓，或請具備作戰經驗、現代化作戰訓練能力的教官來台灣協訓，都無法進行。

王定宇強調，國家安全是民主自由、經濟發展的基礎，年度預算延宕也衝擊國防預算審查，有些計畫或採購可能只是延後、延遲，有的是錯過了這個機會，未來要再取得將會難上加難，因此真的希望盡快能夠審查年度預算。

