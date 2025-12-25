明年總預算卡關衝擊施政 恐影響 AI 新十大建設、創新研發補助

中央政府2026年度總預算至今尚未審議。主計總處昨（24）日指出，倘若總預算未能及時通過，將有2,992億元新興、新增及部分延續性計畫無法動支，影響範圍涵蓋AI產業布局、交通建設、社會福利及地方財政調度。

主計總處主計長陳淑姿表示，盼立法院儘速完成審議程序，使各項政策與建設得以如期推動。

依主計總處統計，2026年度總預算若未通過，將有2,992億元經費須暫緩執行，其中新興計畫高達1,017億元，經常性經費及延續性計畫因編列金額高於前一年，受限部分達1,805億元，另有170億元的第一、第二預備金及災害準備金無法動支。

在新興計畫方面，影響最廣者為直轄市及縣市財政均衡補助321億元；民生與交通建設方面，TPASS行政院通勤月票75億元、因應氣候變遷的縣市管河川及排水整體改善計畫147億元，也因屬新增計畫而無法推動。

產業與科技布局同樣受波及。國發會指出，AI新十大建設編列311億元，涵蓋無人載具、智慧機器人、矽光子及量子等關鍵技術研發，並推動智慧政府與AI應用，但受預算未審影響金額達102億元，若無法如期動支，恐延後關鍵技術研發與產業化進程。

另外，新材料循環產業園區申請設置計畫60億元經費也將受影響，這筆經費是為解決大林蒲遷村議題，若總預算未及通過，將影響大林蒲1.1萬戶遷村及延宕政府推動循環經濟專區進程。

經濟部方面，超過今年度預算部分共148億元，若預算遲未通過，將影響先進半導體及新興通訊等相關技術研發進程，不利補助企業推動創新研發及吸引國際大廠來台設立研發中心。

民進黨立委陳冠廷指出，若因預算無法及時通過，恐使台灣算力建設整體落後一年半甚至兩年。