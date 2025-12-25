聽新聞
0:00 / 0:00

明年總預算卡關衝擊施政 恐影響 AI 新十大建設、創新研發補助

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
中央政府2026年度總預算至今尚未審議。聯合報系資料照
中央政府2026年度總預算至今尚未審議。聯合報系資料照

中央政府2026年度總預算至今尚未審議。主計總處昨（24）日指出，倘若總預算未能及時通過，將有2,992億元新興、新增及部分延續性計畫無法動支，影響範圍涵蓋AI產業布局、交通建設、社會福利及地方財政調度。

⭐2025總回顧

主計總處主計長陳淑姿表示，盼立法院儘速完成審議程序，使各項政策與建設得以如期推動。

依主計總處統計，2026年度總預算若未通過，將有2,992億元經費須暫緩執行，其中新興計畫高達1,017億元，經常性經費及延續性計畫因編列金額高於前一年，受限部分達1,805億元，另有170億元的第一、第二預備金及災害準備金無法動支。

在新興計畫方面，影響最廣者為直轄市及縣市財政均衡補助321億元；民生與交通建設方面，TPASS行政院通勤月票75億元、因應氣候變遷的縣市管河川及排水整體改善計畫147億元，也因屬新增計畫而無法推動。

產業與科技布局同樣受波及。國發會指出，AI新十大建設編列311億元，涵蓋無人載具、智慧機器人、矽光子及量子等關鍵技術研發，並推動智慧政府與AI應用，但受預算未審影響金額達102億元，若無法如期動支，恐延後關鍵技術研發與產業化進程。

另外，新材料循環產業園區申請設置計畫60億元經費也將受影響，這筆經費是為解決大林蒲遷村議題，若總預算未及通過，將影響大林蒲1.1萬戶遷村及延宕政府推動循環經濟專區進程。

經濟部方面，超過今年度預算部分共148億元，若預算遲未通過，將影響先進半導體及新興通訊等相關技術研發進程，不利補助企業推動創新研發及吸引國際大廠來台設立研發中心。

民進黨立委陳冠廷指出，若因預算無法及時通過，恐使台灣算力建設整體落後一年半甚至兩年。

研發 AI

延伸閱讀

主計總處：總預算未審近3000億難動支 TPASS喊卡衝擊98萬通勤族

總預算卡關近3,000億 TPASS受阻、98萬通勤族恐受影響

美盼與中國保持互動 綠委：美中互動應降低區域風險而非削弱嚇阻

涉偽造罷免提議書 國民黨嘉縣黨部10人均緩刑

相關新聞

彈劾總統案 在野2026年1月21、22日邀賴立院說明

藍白立委對賴清德總統提出彈劾案，已列入立法院明天院會議程。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨天在國民黨中常會說明相關時程，預計在...

總預算卡關 政院喊苦 藍批情勒

明年度中央政府總預算案陷入僵局，在野立委與部會首長昨在質詢台上激烈交鋒，行政院主計長陳淑姿指出，若預算未及時審議，將有近...

明年總預算卡關衝擊施政 恐影響 AI 新十大建設、創新研發補助

中央政府2026年度總預算至今尚未審議。主計總處昨（24）日指出，倘若總預算未能及時通過，將有2,992億元新興、新增及...

冷眼集／政院若重民生 就應自我拆彈

明年度中央政府總預算案陷僵局，主計長陳淑姿昨宣稱，若總預算無法及時通過，將有高達二九九二億元的新興計畫、部分經常及延續性...

民眾黨：執政者試圖建立新威權體制 拒絕綠色獨裁「自己國家自己救」

台灣民眾黨今天表示，12月25日是中華民國行憲紀念日，執政者正在試圖建立新威權體制，公僕忘記誰才是真正的主人，行政權企圖...

傅崐萁報告賴清德彈劾案規劃 明年520就職周年立院表決

國民黨今天中常會中，由國民黨團總召傅崐萁在會中專題報告總統賴清德彈劾案。配合圖片、影像，凸顯國民黨的嚴正立場與主張。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。