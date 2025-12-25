冷眼集／政院若重民生 就應自我拆彈

明年度中央政府總預算案陷僵局，主計長陳淑姿昨宣稱，若總預算無法及時通過，將有高達二九九二億元的新興計畫、部分經常及延續性計畫，以及預備金、災害準備金無法動支，衝擊範圍涵蓋廣泛，甚至連ＴＰＡＳＳ通勤月票也難以倖免，每月近百萬名通勤族恐首當其衝。政院喊苦並訴諸輿論壓力，但問題的根源，真的只在立法院嗎？

回顧此次預算攻防，關鍵爭點並非「不給政府錢」，而是行政院堅持在總預算中拒編軍警消加薪經費。軍警消長年處於高風險高責任的第一線，近年又面臨通膨壓力與人力流失問題，合理調薪具高度社會共識。立法院要求政院正視並依三讀法律編列預算，本是履行監督與民意反映的職責，行政院卻選擇「強硬以對」，導致總預算案遭卡關，責任歸屬不容一筆帶過。

行政部門明知預算審查必須與立法院協商，卻對於經三讀通過、須依法編列的項目寸步不讓，等同於預設衝突、放任僵局。如今再以「交通、社福、產業發展受害」為由訴諸輿論，形塑「在野黨杯葛、全民埋單」的敘事，這樣的操作固然能短期轉移焦點，卻也暴露執政者不願承擔政治責任的心態。

以ＴＰＡＳＳ通勤月票為例，近百萬通勤族確實可能因預算延宕而受影響，問題在這項政策被拿來作為政治籌碼，是否合理？如果行政院真心重視民生，就更應積極自我拆彈，而非把政策成果、影響與預算綁在一起，形成「不通過我預算，就讓民眾受苦」的變相施壓。這種作法，無助於化解朝野歧見，反而加深社會對政治算計凌駕公共利益的不信任。

再從憲政分工來看，行政院負責編列預算，立法院負責審議把關，雙方本就應在制度內反覆協商、修正，而非各自築起高牆。如今總預算卡關，固然有朝野對立的結構性因素，但「解鈴還須繫鈴人」，行政院若不調整拒編軍警消加薪的立場、不釋出實質善意，僵局只會一拖再拖，最終受傷的仍是全民，以及政府的治理能力。