民眾黨：執政者試圖建立新威權體制 拒絕綠色獨裁「自己國家自己救」

台灣民眾黨今天表示，12月25日是中華民國行憲紀念日，執政者正在試圖建立新威權體制，公僕忘記誰才是真正的主人，行政權企圖凌駕立法權，這不僅是毀憲亂政，更是獨裁的倒退與復辟，民眾黨是言與所有人民站在一起，自己的國家自己救。

民眾黨晚間發布聲明指出，明天是中華民國行憲紀念日，這部憲法歷經訓政和戒嚴，直到台灣走向民主化，才逐步重顯保障人民權利、制衡政府權力的本色，民眾黨今年推動修法放假一天，「但我們沉痛地發現，執政者正在試圖拆毀這座民主聖殿。」

民眾黨說，民進黨政府為了政黨私利，徹底背棄昔日爭取民主的理想，行政權非但不思溝通與合作，反而將制衡視為阻礙、將監督視為反動，從恣意曲解憲法條文，再到行政院長拒絕副署法律；從癱瘓國會運作，再到讓憲法法庭、司法體系淪為政黨打手，執政黨正在拆毀權力分立的防火牆。

民眾黨表示，賴清德總統及其執政團隊公然僭越國民主權，身為雙少數政府本應更加謙卑與自制，然而賴政府卻反其道而行，妄圖握有不受節制的權力，其冥頑不靈與專斷作為，正在試圖建立新威權體制，身為公僕忘記誰才是真正的主人，這不僅是毀憲亂政，更是獨裁的倒退與復辟。

民眾黨說，面對解嚴以來最嚴峻的憲政危機，沉默絕對不是選項，台灣是我們珍愛的國家，這塊土地是我們賴以生存的家園，「民主與自由，從來不是天賜的禮物，而是無數先輩以血淚換來的成果」，民眾黨不容許任何政黨以「民主」之名行「獨裁」之實，將台灣推向動盪與分裂的深淵。

民眾黨表示，民進黨政府獨裁專斷、踐踏憲政秩序的惡行，在行憲紀念日這天更顯荒謬，也讓所有愛這片土地的人民痛心，民眾黨誓言與所有人民站在一起，未來將以具體行動對抗違法濫權的政府，同時捍衛憲法尊嚴。

民眾黨也說，如果執政者執意與民意為敵，繼續讓少數凌駕多數，「人民終將收回賦予你們的權力，親手拯救自己的國家」，民眾黨也必定會堅定拒絕綠色獨裁，致力重建憲政秩序，捍衛國民主權，自己的國家自己救。