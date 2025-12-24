傅崐萁報告賴清德彈劾案規劃 明年520就職周年立院表決
國民黨今天中常會中，由國民黨團總召傅崐萁在會中專題報告總統賴清德彈劾案。配合圖片、影像，凸顯國民黨的嚴正立場與主張。
2025總回顧
傅崐萁表示，本月19日，藍白兩黨在國會宣誓，反專制反獨裁反帝制，彈劾賴清德，22日藍白兩黨全員連署，並於23日立法院程序委員會將彈劾案排入議程，將於26日院會提出彈劾程序案。預計明年1月立法院將舉行2場公聽會、明年2月邀賴清德到立院列席說明，明年3到5月赴22縣市舉行彈劾賴清德公聽會，明年5月第二度邀賴清德到立院列席說明，最後在5月20日賴清德就職周年當天全院表決彈劾案。
