賴總統再談北市隨機襲擊案 籲立院速審總預算提升社會韌性

北市隨機殺人案震驚社會，民進黨今天舉行中執會，身兼黨主席的賴清德總統要求強化整體維安、提升警察執勤安全與後勤支援量能；為全面提升社會韌性，國防特別預算或明年度中央政府總預算，都攸關國防、民防、災防，與醫療藥物韌性，呼籲朝野各黨團將國家利益與國人安全置於政黨利益之前，儘速審議完畢。

他也請黨公職配合內政部等單位，進行「小橘書」防衛韌性及全民防災的宣導，並全力澄清不實與虛假訊息，讓國人能夠安心、放心，全力澄清不實與訊息。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀傷人案，共3名民眾死亡、11人受傷，犯嫌張文最後自捷運中山站旁的誠品南西店頂樓墜樓不治。

對於憾事，賴清德在中執會上向罹難民眾與其家屬，表達最深的哀悼與慰問，期盼傷者早日康復，受影響的國人能逐步回歸日常，並向見義勇為、捨身救人的民眾，和第一線辛苦警消、醫護等執法、救難人員，致上最誠摯的敬意。

賴清德表示，守護國人生命財產，是政府最重要的職責。針對人群聚集的公共場所及大眾運輸系統，必須持續強化整體維安作為。政府要建立更機敏、更迅速的應變與反應制度，也要提升警察同仁的執勤安全，並持續增加後勤支援的量能。從面對突發事件的快速反應、醫療體系的彈性支援，到事件後的迅速恢復與檢討因應，都是提升全社會韌性，缺一不可的重要關鍵。

賴清德提到，他昨在總統府召開「全社會防衛韌性委員會」，達成三點共識，包括全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制，從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及，以及推動演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。

他說，台灣仍有天災、地緣政治威脅等多重挑戰，政府必須整合所有的民間力量，提升台灣社會靈活且具彈性的應變能力，強化全社會防衛韌性，才能有效因應各項挑戰，守護每一位國人。

話鋒一轉，賴清德提及，為全面提升社會整體韌性，無論是國防特別預算的提出，或是明年度中央政府總預算的編列，都攸關國防、民防、災防，與醫療藥物韌性等相關工作的推動，他再次誠懇呼籲朝野各黨團，務必將國家利益與國人安全置於政黨利益之前，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位。