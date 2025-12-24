快訊

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

精英獎／黃筱雯奪女運動員 陳傑憲摘壓軸男運動員獎

北市信義快文山隧道9車「連環撞」現場畫面曝光 疑未保持安全距離

賴總統再談北市隨機襲擊案 籲立院速審總預算提升社會韌性

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
北市隨機殺人案震驚社會，民進黨今天舉行中執會，身兼黨主席的賴清德總統要求強化整體維安、提升警察執勤安全與後勤支援量能。圖／聯合報系資料照片
北市隨機殺人案震驚社會，民進黨今天舉行中執會，身兼黨主席的賴清德總統要求強化整體維安、提升警察執勤安全與後勤支援量能。圖／聯合報系資料照片

北市隨機殺人案震驚社會，民進黨今天舉行中執會，身兼黨主席的賴清德總統要求強化整體維安、提升警察執勤安全與後勤支援量能；為全面提升社會韌性，國防特別預算或明年度中央政府總預算，都攸關國防、民防、災防，與醫療藥物韌性，呼籲朝野各黨團將國家利益與國人安全置於政黨利益之前，儘速審議完畢。

⭐2025總回顧

他也請黨公職配合內政部等單位，進行「小橘書」防衛韌性及全民防災的宣導，並全力澄清不實與虛假訊息，讓國人能夠安心、放心，全力澄清不實與訊息。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀傷人案，共3名民眾死亡、11人受傷，犯嫌張文最後自捷運中山站旁的誠品南西店頂樓墜樓不治。

對於憾事，賴清德在中執會上向罹難民眾與其家屬，表達最深的哀悼與慰問，期盼傷者早日康復，受影響的國人能逐步回歸日常，並向見義勇為、捨身救人的民眾，和第一線辛苦警消、醫護等執法、救難人員，致上最誠摯的敬意。

賴清德表示，守護國人生命財產，是政府最重要的職責。針對人群聚集的公共場所及大眾運輸系統，必須持續強化整體維安作為。政府要建立更機敏、更迅速的應變與反應制度，也要提升警察同仁的執勤安全，並持續增加後勤支援的量能。從面對突發事件的快速反應、醫療體系的彈性支援，到事件後的迅速恢復與檢討因應，都是提升全社會韌性，缺一不可的重要關鍵。

賴清德提到，他昨在總統府召開「全社會防衛韌性委員會」，達成三點共識，包括全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制，從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及，以及推動演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。

他說，台灣仍有天災、地緣政治威脅等多重挑戰，政府必須整合所有的民間力量，提升台灣社會靈活且具彈性的應變能力，強化全社會防衛韌性，才能有效因應各項挑戰，守護每一位國人。

話鋒一轉，賴清德提及，為全面提升社會整體韌性，無論是國防特別預算的提出，或是明年度中央政府總預算的編列，都攸關國防、民防、災防，與醫療藥物韌性等相關工作的推動，他再次誠懇呼籲朝野各黨團，務必將國家利益與國人安全置於政黨利益之前，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位。

社會防衛韌性 國防 賴清德 台北捷運 民防

延伸閱讀

賴總統年不好過 在野黨擬2月邀赴立院首度彈劾說明

對中關係緊張之際來訪 日本議員：不願「台灣有事」致力區域穩定

回應藍白彈劾賴總統 陸國台辦用「8個字」形容

5大法官判憲訴法修正違憲 吳宗憲：明天只能過行憲弔唁日

相關新聞

批賴總統毀台、賣台、窮台 傅崐萁：周五正式進入彈劾程序

國民黨團、民眾黨團宣布將對賴清德總統提出彈劾案。國民黨立院黨團總召傅崐萁今在中常會說明相關時程，預計明年1月中旬起，在立法院將舉辦兩場公聽會...

傅崐萁報告賴清德彈劾案規劃 明年520就職周年立院表決

國民黨今天中常會中，由國民黨團總召傅崐萁在會中專題報告總統賴清德彈劾案。配合圖片、影像，凸顯國民黨的嚴正立場與主張。

賴總統再談北市隨機襲擊案 籲立院速審總預算提升社會韌性

北市隨機殺人案震驚社會，民進黨今天舉行中執會，身兼黨主席的賴清德總統要求強化整體維安、提升警察執勤安全與後勤支援量能；為...

青年基本法未達共識 學生團體：18至35歲界定為青年、盼朝野支持政院版

立法院朝野黨團18日協商青年基本法草案，對於青年年齡界定未達共識。民進黨立委林宜瑾等人與青年、學生團體今天召開記者會，呼...

批藍白不審明年度總預算 綠委：生育補助加碼全落空

明年度總預算審查持續卡關，多名民進黨立委今天表示，盤點行政院相關計畫，12萬新生兒家庭的生育補助首當其衝，不只公共托育改...

主計總處：總預算未審近3000億難動支 TPASS喊卡衝擊98萬通勤族

中央政府總預算案僵局未解，行政院主計總處主計長陳淑姿表示，若總預算未能及時通過，將有2992億元新興、部分經常及部分延續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。