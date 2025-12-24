聽新聞
批賴總統毀台、賣台、窮台 傅崐萁：周五正式進入彈劾程序
國民黨團、民眾黨團宣布將對賴清德總統提出彈劾案。國民黨立院黨團總召傅崐萁今在中常會說明相關時程，預計明年1月中旬起，在立法院將舉辦兩場公聽會，並邀請賴清德總統列席立法院說明。同時，3到5月將在全國22縣市舉行公聽會，並於5月二度邀賴總統到立院說明，預計5月20日表決彈劾案。
傅崐萁指出，賴總統下令把國會通過的法案不副署、不公布、不執行，形同獨裁賴清德廢掉中華民國國會，上周更有五位大法官專擅獨權，不管是新舊版的憲訴法，都必須要有足夠人數才能開會並作成決議，賴清德竟教唆五位大法官排除三位現職大法官，在未足法定員額情況下，片面把中華民國憲法踐踏在腳下。
傅崐萁表示，賴總統毀台、賣台、窮台，又毀憲、亂政、恐怖統治，這些在所有全世界的民主國家都無法理解。因此，國民黨團與民眾黨團19日正式在立法院議場前舉行記者會，正式提案連署彈劾賴總統，此案已在昨天排入程序委員會，將在周五院會正式進入彈劾程序。
國民黨文傳會主委吳宗憲會後受訪表示，預計在1月14、15日在立法院舉辦兩場公聽會。
傅崐萁說，預計1月將依法邀請被彈劾人賴清德到立法院來列席說明以及答辯，因關係到中華民國總統的適任性，會在3月至5月到各個縣市舉辦由立法院召開的公聽會，讓全民共同參與，一起來彈劾不適任、不適格的賴清德；5月13日則會最後一次邀請被彈劾人到立法院，給予再次列席答辯的機會，並在5月20號進行全院表決。
傅崐萁說，希望全國國人一起守護台灣、保護國家，讓台灣能安居樂業，不希望一個天天在鬥爭不適任、不適格的鬥雞總統。
