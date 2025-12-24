提升社會韌性防隨機傷人案 賴總統籲速審總預算

賴清德總統兼民進黨主席24日於民進黨中執會表示，為了全面提升社會整體韌性，國防特別預算及明年度中央政府總預算，攸關國防、民防、災防，與醫療藥物韌性等工作推動。他再次誠懇呼籲朝野各黨團，務必將國家利益與國人安全置於政黨利益之前，儘速審議國防特別條例與總預算案。

賴總統表示，上周五發生的「1219北市隨機襲擊事件」，造成多位民眾傷亡，震驚全國。他再次向罹難民眾與其家屬，表達最深的哀悼與慰問，期盼傷者能早日康復，受影響的國人能逐步回歸日常。

賴總統說，他也向見義勇為、捨身救人的民眾，和在第一線辛苦的警消、醫護等執法、救難人員，致上最誠摯的敬意。守護國人的生命財產，是政府最重要的職責。針對人群聚集的公共場所及大眾運輸系統，必須持續強化整體維安作為，確保民眾的安全。

賴總統提到，政府要建立更機敏、更迅速的應變與反應制度；同時，也要提升警察同仁的執勤安全，並持續增加後勤支援的量能。從面對突發事件的快速反應、醫療體系的彈性支援，到事件後的迅速恢復與檢討因應，都是提升全社會韌性，缺一不可的重要關鍵。

昨天，他在總統府召開「全社會防衛韌性委員會第六次會議」，達成三點重要共識：第一、全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制；第二、從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及；第三、推動演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。

賴總統表示，台灣仍有天災、地緣政治威脅等多重挑戰，政府必須整合所有的民間力量，提升台灣社會靈活且具彈性的應變能力，強化全社會防衛韌性，才能有效因應各項挑戰，守護每一位國人。他請執政團隊持續配合內政部等單位，進行「小橘書」等防衛韌性及全民防災的宣導。