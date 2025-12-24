快訊

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

菲律賓皇家航空停飛台北-長灘島 品保協會：業者安排旅客轉機

聽新聞
0:00 / 0:00

批藍白不審明年度總預算 綠委：生育補助加碼全落空

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委林月琴（中）、吳思瑤（左）、陳培瑜（右）等人上午在立法院舉行「國眾兩黨預算不審！民生福利先受損，生育補助加碼全落空」記者會。 記者黃義書／攝影
民進黨立委林月琴（中）、吳思瑤（左）、陳培瑜（右）等人上午在立法院舉行「國眾兩黨預算不審！民生福利先受損，生育補助加碼全落空」記者會。 記者黃義書／攝影

明年度總預算審查持續卡關，多名民進黨立委今天表示，盤點行政院相關計畫，12萬新生兒家庭的生育補助首當其衝，不只公共托育改善措施未見著落，就連育嬰留停彈性補助也將告吹，嚴重衝擊台灣育兒家庭，呼籲在野黨立委勿讓全民福利受損。

⭐2025總回顧

民進黨立委林月琴、吳思瑤、陳培瑜等人上午在立法院舉行「國眾兩黨預算不審！民生福利先受損，生育補助加碼全落空」記者會。林月琴指出，行政院編列115年度中央政府總預算，應在會計年度開始前1個月由立法院議決，然而在野黨立委持續惡意阻擋，導致未能付委進入實質審查。

林月琴說明，藍白兩黨拒絕審查明年度總預算，新增政策不是「做不好」而是「不能做」，國家也就難以應對各項新興議題，其中首當其衝就是生育補助，再來則是育嬰留停照顧彈性。此外，公共托嬰中心的設備更新，高度仰賴中央與地方預算支應，預算刪減也將直接影響空間改善。

林月琴質疑，兒童的托育品質與安全遭到犧牲，立法院不審預算等於叫地方政府「不要動、不要修、不要增」，難道最後又要回頭怪年輕人不生。

吳思瑤說，在野黨立委阻擋國防預算與財政收支劃分法，現在還要阻擋照顧民生的中央政府總預算案，為了延會而延會，提出多項政治性法案，民進黨照顧新手爸媽、降低民眾育兒負擔，藍白兩黨卻只會不斷卡預算，應該盡速讓總預算付委實質審查。

陳培瑜表示，立法院拒絕審查明年度總預算，影響層面其實非常廣泛，如果未能在期限內審議通過，將會導致三種經費不能使用，分別為「新增資本支出及新增計畫」、「第一第二預備金及災害準備金」及「經常性經費及延續性資本支出較114年度增加部分」。

陳培瑜也說，在野黨自以為成功阻擋中央施政，然而受傷最嚴重卻都是縣市政府，單以新增計畫為例，無法動用的1017億元預算，當中就有637億元是地方受益，至於公共托育設施部分，藍營執政的彰化縣影響最大，13處設施面臨斷炊處境。

彭婉如基金會公共家園部主任王伶文喊話，公共化照顧服務不是單純福利支出，而是對下一代、對社會穩定的長期投資，還是期待能夠通過明年度總預算、持續擴充量能，才能讓整個社會都在穩定的照顧體系共同前進。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶也發聲，擱置總預算不只忽視青年家長，同時也將嚴重傷害地方建設，立法院應該理性監督而非癱瘓政策，希望國會多數政黨高抬貴手，早日讓0到2歲公托中心預算順利三讀通過。

台灣公共托育協會理事長呂佳旻則呼籲，不要讓家長在工作與病兒間拉扯，明年度總預算審查卡關，也導致政策停留在紙上，麻煩朝野立委善盡職責，盡快讓總預算案付委實質審查，切莫因為程序攻防消耗民生需求。

公共 生育補助

延伸閱讀

綠委批藍白不審預算 民生福利、生育補助全落空

托育者緊急離場怎麼算？《兒托法》審查卡關 綠委籲明確定義避免爭議

長照3.0倒計時 立委籲全面檢討給支付標準

福利窄門無解…衛福部再提社救法草案 立委批修法幅度小「不如不修」

相關新聞

主計總處：總預算未審近3000億難動支 TPASS喊卡衝擊98萬通勤族

中央政府總預算案僵局未解，行政院主計總處主計長陳淑姿表示，若總預算未能及時通過，將有2992億元新興、部分經常及部分延續...

陳永康提修法推退役軍人年金與現役調薪同步 退輔會允爭取

國民黨立委陳永康提案推動調整退役軍人年金，要求跟現役軍人「調薪」同步連動。退輔會副主委傅正誠今天表示，法規主管機關是國防...

批藍白不審明年度總預算 綠委：生育補助加碼全落空

明年度總預算審查持續卡關，多名民進黨立委今天表示，盤點行政院相關計畫，12萬新生兒家庭的生育補助首當其衝，不只公共托育改...

侯友宜談財劃法與國防預算 籲行政、立法理性溝通

新北市長侯友宜今於市政會議後針對藍白聯手提案彈劾總統賴清德及行政院長卓榮泰一事表態，認為立法院有其職責，無論是在審查預算...

獲提名中選會主委 游盈隆：我就是過河卒子

獲行政院提名為中選會主委的台灣民意基金會董事長游盈隆昨天表示，這是苦差事、跳火坑，接下來他就是過河卒子，接受最嚴厲的考驗...

藍白再封殺國防特別條例

藍白立委昨天再於立法院程序委員會將一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」暫緩列案。民進黨立委於會議現場鼓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。