批藍白不審明年度總預算 綠委：生育補助加碼全落空

明年度總預算審查持續卡關，多名民進黨立委今天表示，盤點行政院相關計畫，12萬新生兒家庭的生育補助首當其衝，不只公共托育改善措施未見著落，就連育嬰留停彈性補助也將告吹，嚴重衝擊台灣育兒家庭，呼籲在野黨立委勿讓全民福利受損。

民進黨立委林月琴、吳思瑤、陳培瑜等人上午在立法院舉行「國眾兩黨預算不審！民生福利先受損，生育補助加碼全落空」記者會。林月琴指出，行政院編列115年度中央政府總預算，應在會計年度開始前1個月由立法院議決，然而在野黨立委持續惡意阻擋，導致未能付委進入實質審查。

林月琴說明，藍白兩黨拒絕審查明年度總預算，新增政策不是「做不好」而是「不能做」，國家也就難以應對各項新興議題，其中首當其衝就是生育補助，再來則是育嬰留停照顧彈性。此外，公共托嬰中心的設備更新，高度仰賴中央與地方預算支應，預算刪減也將直接影響空間改善。

林月琴質疑，兒童的托育品質與安全遭到犧牲，立法院不審預算等於叫地方政府「不要動、不要修、不要增」，難道最後又要回頭怪年輕人不生。

吳思瑤說，在野黨立委阻擋國防預算與財政收支劃分法，現在還要阻擋照顧民生的中央政府總預算案，為了延會而延會，提出多項政治性法案，民進黨照顧新手爸媽、降低民眾育兒負擔，藍白兩黨卻只會不斷卡預算，應該盡速讓總預算付委實質審查。

陳培瑜表示，立法院拒絕審查明年度總預算，影響層面其實非常廣泛，如果未能在期限內審議通過，將會導致三種經費不能使用，分別為「新增資本支出及新增計畫」、「第一第二預備金及災害準備金」及「經常性經費及延續性資本支出較114年度增加部分」。

陳培瑜也說，在野黨自以為成功阻擋中央施政，然而受傷最嚴重卻都是縣市政府，單以新增計畫為例，無法動用的1017億元預算，當中就有637億元是地方受益，至於公共托育設施部分，藍營執政的彰化縣影響最大，13處設施面臨斷炊處境。

彭婉如基金會公共家園部主任王伶文喊話，公共化照顧服務不是單純福利支出，而是對下一代、對社會穩定的長期投資，還是期待能夠通過明年度總預算、持續擴充量能，才能讓整個社會都在穩定的照顧體系共同前進。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶也發聲，擱置總預算不只忽視青年家長，同時也將嚴重傷害地方建設，立法院應該理性監督而非癱瘓政策，希望國會多數政黨高抬貴手，早日讓0到2歲公托中心預算順利三讀通過。

台灣公共托育協會理事長呂佳旻則呼籲，不要讓家長在工作與病兒間拉扯，明年度總預算審查卡關，也導致政策停留在紙上，麻煩朝野立委善盡職責，盡快讓總預算案付委實質審查，切莫因為程序攻防消耗民生需求。