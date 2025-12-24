主計總處：總預算未審近3000億難動支 TPASS喊卡衝擊98萬通勤族

中央政府總預算案僵局未解，行政院主計總處主計長陳淑姿表示，若總預算未能及時通過，將有2992億元新興、部分經常及部分延續性計畫，以及部分預備金及災害準備金無法動支；影響範圍包括交通、社福、AI產業布局，TPASS行政院通勤月票計畫也受衝擊，將影響每月約98.2萬通勤族。

立法院財政委員會今邀行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等人，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，逾2000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行專題報告，並備質詢。

明年度中央政府總預算至今仍在立法院未付委審查，創最晚紀錄。陳淑姿指出，若未總預算通過，將有2992億元經費不得動支，其中新興計畫達1017億元，經常性經費及延續性計畫因編列金額高於前一年，受限部分達1805億元，另有170億元第一、第二預備金及災害準備金無法動支。

相關影響涉及中央與地方多項施政推動。新興計畫影響最大的為直轄市及縣市財政均衡補助321億元；主計總處指出，該補助用以確保各地方115年度獲配的統籌稅款與補助款「只增不減」，若總預算未通過，中央將無法協助部分地方政府補足差額，影響地方財務調度能力。

民生、交通建設部分，TPASS行政院通勤月票75億元、因應氣候變遷的縣市管河川及排水整體改善計畫147億元，也因新增計畫無法推動，恐影響每月約98.2萬通勤族權益，並增加部分地區淹水風險；醫療及社福相關70億元、生育給付差額補助41億元、校舍整建21億元、公共托育設施14億元，以及運動賽事推動8億元等也受影響。

針對產業布局，AI新十大建設102億元，涵蓋無人載具、智慧機器人、矽光子及量子等關鍵技術研發，並推動智慧政府與AI應用。主計總處說，經費未通過將影響企業與公共部門導入AI速度，也延後關鍵技術布局。

即便是經常性與延續性計畫，也會因預算額度擴大受到影響。主計總處說明，國防部、交通部、經濟部、外交部及衛福部等部會，因明年度編列金額高於前一年，超出部分合計逾1805億元，若預算遲未通過，恐不利部隊戰演訓任務遂行、桃園鐵路地下化和花東鐵路雙軌電氣化等重大交通建設，以及半導體及通訊技術研發和醫療韌性與疫苗採購計畫。

陳淑姿期盼，總預算各項經費均與國家長期發展及民眾福祉密切相關，盼立法院儘速審議，使各項政策與建設得以如期施行。