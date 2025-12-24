綠委批藍白不審預算 民生福利、生育補助全落空

立委林月琴、吳思瑤、陳培瑜、彭婉如基金會公共家園部主任王伶文、托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶與台灣公共托育協會理事長呂佳旻上午在立法院舉行記者會，指國民黨、民眾黨預算不審，民生福利受損，生育補助加碼全落空，呼籲國民黨與民眾黨不要讓預算不審，造成全民福利受損。

林月琴表示，依「預算法」第51條，行政院所編列之115年度總預算，應於會計年度開始一個月前由立法院議決。在國民黨與民眾黨聯手阻擋讓總預算付委進入實質審查的程序都不能完成。林月琴指「預算法」第54條亦明文規定，總預算若未完成審查,新興資本支出及新增計畫將無法執行，12萬新生兒家庭的生育補助首當其衝、不只是全國公共托育改善措施沒著落、就連新手爸媽育嬰留停方案的彈性補助也將告吹，嚴重衝擊台灣育兒家庭。