侯友宜談財劃法與國防預算 籲行政、立法理性溝通

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今針對財劃法及國防預算爭議，呼籲行政與立法部門應加強溝通，讓國政順利推動。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今於市政會議後針對藍白聯手提案彈劾總統賴清德及行政院長卓榮泰一事表態，認為立法院有其職責，無論是在審查預算或立法過程中，行政院都應與立法院充分溝通。侯友宜指出，人民期待的不僅是國政能夠順利推動，也希望民生議題能被妥善回應，行政與立法部門應面對面溝通，才能解決問題。

針對藍白立委第四度封殺1.25兆元國防特別預算條例，侯友宜表示，立法院在審查預算時本就應嚴格把關，尤其國防預算金額龐大，國防強化固然重要，但如何確保經費用到位，同樣是人民關心的重點。他指出，執政團隊有責任向立法院清楚說明國防預算的編列方式與實際用途，讓立法院與社會大眾充分了解。

侯友宜強調，透過良性的溝通與說明，不僅有助於立法院審查，也能讓人民清楚政府在國防上的規畫方向，進一步提升整體自我防衛能力，這才是社會所樂見的結果。

