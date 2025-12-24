陳永康提修法推退役軍人年金與現役調薪同步 退輔會允爭取

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國民黨陳永康推動調整退役軍人年金，要求跟現役軍人「調薪」同步連動。圖/本報資料照
國民黨立委陳永康提案推動調整退役軍人年金，要求跟現役軍人「調薪」同步連動。退輔會副主委傅正誠今天表示，法規主管機關是國防部，退輔會是執行機關，如果主管機關修法通過，退輔會身為執行單位一定都會配合。

立法院藍白黨團聯手通過「停砍退休公教年金法案」後，國民黨立委陳永康進一步推動研議修法調整退役軍人年金，要求跟現役軍人「調薪」同步連動。並將檢討與調整年金給付，由每4年改為每3年檢討。

傅正誠表示，法規主管機關是國防部，退輔會是執行機關，如果主管機關修法通過，退輔會身為執行單位一定都會配合。傅正誠強調，照顧榮民是退輔會的責任，在立場上，只要是照顧榮民的事情，退輔會都會努力爭取。

另一方面，監察院調查報告指出，退役軍人、前復康聯盟黨主席屈宏義遭控收中國大陸資金、吸收退役軍人刺探軍事機密，要求國防部、退輔會嚴查承辦，甚至清查追回退休俸。

傅正誠指出，追回有一定的程序，報告中有20人，有部分7人追回，有13人已經送行政法院處理。這些都依法程序在進行。

同時，退役上將陳廷寵近期出席在北京舉辦的抗日史研討會，對於陳廷寵是否無反兩岸人民關係條例等相關規定？傅正誠說，有沒有違反相關規定，由一些權責單位處理。

她強調，抗戰英雄都在台灣，上次80周年紀念大會，退輔會主委嚴德發曾經表揚16位抗戰老英雄，過程相當令人感動。退輔會也寫了一本書，這些都可以看得出來，在抗日議題上，老前輩都在台灣。

退輔會 軍人 國防部 年金

