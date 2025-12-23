聽新聞
藍白再封殺國防特別條例
藍白立委昨天再於立法院程序委員會將一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」暫緩列案。民進黨立委於會議現場鼓譟，高舉手牌，寫著標語「中國國民『擋』」。會議主席、國民黨立委翁曉玲會前表示，在賴清德總統未說清楚要買什麼武器、如何執行的情況下，不樂見條例草案通過。
對於國防特別條例草案再度被封殺，行政院發言人李慧芝表達高度遺憾，呼籲立法院切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛能力的提升。她並喊話，立法院應以民眾福祉為優先，盡速審查總預算案、國防特別條例及政院版財劃法等重要法案。
立院程委會昨午開會，朝野激烈口角。藍白立委聯手，第四度封殺行政院所提國防特別條例草案及政院版財劃法修正草案，無法排入周五立法院會的報告事項議程。
翁曉玲表示，藍白兩黨沒有不捍衛國防安全，但賴政府須把所有的國防採購條約說明清楚。她也回應廿日赴陸，遭民進黨抹紅「接旨」的質疑；她說，若有洩密，就請啟動調查，「國安局是白幹的嗎？」「抓到證據就公布」。
民進黨發言人韓瑩表示，藍白無視基本立法程序，不讓法案進入委員會充分討論與審查；國民黨主席鄭麗文前天才在大學演講稱「沒有要擋軍購」，不到一天就被自家立委公然打臉。
