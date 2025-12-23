快訊

史上首宗 駭客用簡訊聯絡現代汽車車主 部分車主個資恐外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

緊盯國防預算？AIT拜會李乾龍、張榮恭

聯合報／ 記者鄭媁張文馨／台北報導
美國在台協會副處長梁凱雯（中）日前與國民黨副主席李乾龍（右二）會面。圖／取自AIT臉書
美國在台協會副處長梁凱雯（中）日前與國民黨副主席李乾龍（右二）會面。圖／取自AIT臉書

立法院程序委員會昨再度暫緩行政院所提的一點二五兆元國防特別條例草案排入院會審議。美國在台協會（ＡＩＴ）發言人指出，美國立場明確，對於台灣的持久承諾持續有效，包含美國支持台灣強化防衛能力，以及強調台海和平穩定的重要性。

⭐2025總回顧

ＡＩＴ昨在臉書貼出副處長梁凱雯（Karin Lang）與國民黨兩位副主席李乾龍和張榮恭的會面照。梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。梁凱雯與李張兩人會面時強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。雙方亦共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。

由於ＡＩＴ在昨午立院程委會召開之前，釋出與兩位副主席會面訊息，時機點格外敏感，引發聯想。與會者轉述，副主席皆重申國民黨「支持合理的軍購預算」立場，馬英九執政時期便是如此，且相關預算甚至比前總統李登輝、陳水扁時期還高。

軍購預算陷入僵局，國民黨人士表示，壓力不會只有在野黨，而是說明執政黨的無能；府院無意放軟身段與在野溝通協調，如同一張空白支票就要立法院照單全收，恐怕不符在野代表人民監督的立場。

對於與ＡＩＴ官員晤談內容，李乾龍表示，國防預算自然是美方關切的議題之一，他也表達，為了台灣安全，合理的國防預算，國民黨不會反對。

張榮恭則表示，主要是和美方談兩岸關係，以及分享他的觀點，並未觸及或關注軍購議題。

張榮恭向美方提到，維護台海穩定總是需要方法，國民黨的方法是根據中華民國憲法、反對台獨，以及和大陸達成九二共識，這是過去幾十年來政府行之有效的。

張榮恭並表示，民進黨執政十七年半以來，沒有其他實現台海和平的辦法。他向美方表達，兩岸要「避戰謀和」，反對台獨是避戰，九二共識是謀和。

此外，日前傳出前立委張顯耀將出任國民黨副主席，負責督導南部選情，同時兼任智庫執行長。不過，因地方反彈聲浪浮現，黨主席鄭麗文與李乾龍昨向立法院前院長王金平請益，隨後傳出張顯耀將不會擔任副主席，僅保留智庫執行長職務。

延伸閱讀

藍委才嗆再擋軍購特別預算條例 AIT曝與藍營高層互動照

鄭麗文未獲邀王金平餐會遭解讀兩人不和 好友闢謠：誤會大了

澎湖縣長選舉 國民黨：定於一尊參選

李乾龍與藍委餐敘論選務 徐欣瑩：有信心黨中央找出最佳人選

相關新聞

緊盯國防預算？AIT拜會李乾龍、張榮恭

立法院程序委員會昨再度暫緩行政院所提的一點二五兆元國防特別條例草案排入院會審議。美國在台協會（ＡＩＴ）發言人指出，美國立...

藍白再封殺國防特別條例

藍白立委昨天再於立法院程序委員會將一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」暫緩列案。民進黨立委於會議現場鼓...

藍白提案彈劾…將邀賴總統列席國會 總統府：只要合法合憲都給予尊重

行政院長卓榮泰不副署再修版財政收支劃分法，在野黨立委聯手提案彈劾賴清德總統，且也將依法邀被彈劾人（賴總統）到立院列席說明...

「當前通過總預算最重要」卓揆稱否則政策淪空談 再揭台美關稅進度

行政院長卓榮泰今天主持經濟發展委員會「包容成長組」顧問會議，他會中細數多項觀光、都更政策推動方向，也包括政府投入近300...

軍費條例再遭封殺 政院遺憾：切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛提升

藍白四度封殺軍購特別條例草案。行政院發言人李慧芝表達高度遺憾，呼籲立法院切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛能力的提升。她...

副總統：促各縣市均衡發展 立院財劃法討論至關重要

副總統蕭美琴今天表示，立法院對財政收支劃分法的討論至關重要，中央與地方在財源比例、事權釐清上，必須妥善協調，才能促進各縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。