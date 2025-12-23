「當前通過總預算最重要」卓揆稱否則政策淪空談 再揭台美關稅進度

行政院長卓榮泰今天主持經濟發展委員會「包容成長組」顧問會議，他會中細數多項觀光、都更政策推動方向，也包括政府投入近3000億元的「六大區域產業及生活圈」計畫，但他示警，當前最重要的是通過115年度中央政府總預算案，否則今日會議的政策內容都將淪為空談。

針對各界關注的台美關稅進度，卓榮泰說，由行政院副院長鄭麗君領軍的台美關稅談判團隊，秉持國家利益、產業利益、國人健康及糧食安全原則，積極與美溝通，距離最後總結會議仍尚待努力，但技術性磋商已進入具體成熟階段，期待早日確定談判結果。

行政院長卓榮泰上任後設置行政院經濟發展委員會，分為創新經濟、均衡台灣、包容成長等三組，三場顧問會議原定今年7月陸續舉行，但因南部風災、美國對等關稅不確定性等因素，僅創新經濟組完成開會，今再重啟，由包容成長組打頭陣，30日由均衡台灣組接棒。

卓榮泰指出，包容成長組顧問會議聚焦擴大內需，將推動都市更新及危老重建並促進觀光發展，再加上政府規劃六大區域產業及生活圈計畫，投入近3000億元在全國各縣市推動150項以上重要地方基礎建設，在後關稅時代為台灣經濟注入更大的量能。

卓榮泰提到，我國今年前三季經濟成長率分別為5.54%、7.71%與8.21%，整年度更上修至7.41%，創15年來新高，消費者物價指數（CPI）控制在1.67%，持續穩定；他說，各項政策已納明年施政計畫，政院版財劃法也兼顧全國均衡發展，盼立法院儘速審議，這也是包容成長組主要目的。

隨後，卓揆依序聽取經濟部「中小微企業多元振興發展」報告、教育部「青年多元發展」報告、國發會「薪資提升及薪資透明化」報告及勞動部「雙就業與雙照顧」報告，與會顧問針對各報告踴躍提供建言，卓揆並與顧問們充分交換意見，並參考納入目前方案及未來精進作法，並持續追蹤。

針對都更與危老重建，卓揆認為速度仍略有不足，請內政部持續檢討精進相關工作，從人才培育、法規制度、融資支持等面向著手，除強化公辦都更機制之外，亦應提升民間自行實施都更及危老重建量能，並持續推動老宅延壽計畫，並檢討危老條例及其他法令是否完備，達到長者在地安養目標。

觀光發展部分，卓揆請相關部會爭取大型國際性會展、會議、體育賽事、演唱會在台舉辦，吸引國際人士及學生來台參與更多的觀光旅遊活動，以擴大內需，創造經濟效益。他也要求提升觀光配套，交通部也已提出平日住宿優惠、生日住宿優惠等方案，相關方案研議中，預計明年第2季起實施。

卓院長表示，舉辦經發會是為提供部會首長靈感，讓政策構思或執行速度獲得激發、細緻規劃，快速精準地落實政策；他說，當前最重要的是通過115年度中央政府總預算案，否則今日會議的政策內容都將淪為空談。

他說，政院將持續努力，讓行政、立法兩院能夠在合乎憲政秩序體制下，形成新的互動模式，讓國人看到政府清楚的政策及方向。