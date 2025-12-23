軍費條例再遭封殺 政院遺憾：切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛提升

藍白四度封殺軍購特別條例草案。行政院發言人李慧芝表達高度遺憾，呼籲立法院切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛能力的提升。她並喊話，立法院應以民眾福祉為優先，儘速審查總預算案、國防特別條例及政院版財劃法等重要法案

立法院程序委員會今天不只將賴清德總統彈劾案列入周五院會報告事項，也將預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」再度暫緩列案，朝野立委為此互嗆，火藥味十足。

李慧芝指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」是強化我國自主防衛能力、提升基本戰力與維護國家主權安全的重要法案。面對中國日益頻繁且升高的侵擾行為，朝野應立場一致、共同提升國防量能，並推動國防產業發展。

李慧芝表示，立法院不只延宕國防特別條例，也遲遲未審115年度中央政府總預算，但總預算涵蓋多項攸關國家發展與民眾福祉的重要政策，包括改善縣市管河川及排水、AI新十大建設、TPASS通勤月票等，總預算遭擱置，相關政策也會一併延宕。

李慧芝進一步說明，明年度總預算已依新版「財政收支劃分法」整編列，但中央政府仍須舉債近3000億元，更凸顯儘速審議院版財劃法的必要性，以兼顧地方自治、中央建設能量及財政永續。

李慧芝強調，行政院有守護憲法的責任，卓榮泰院長不予副署立法院於11月14日三讀通過的財劃法修正案，是依憲法權責行使。行政院呼籲立法院以民眾福祉為優先，儘速審查總預算案、國防特別條例及院版財劃法等重要法案，確保國人能獲得照顧，國家財政能永續、國防安全能提升。