快訊

大陸冷氣團這日來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

嗆「開槍盧秀燕腦門」還號召掃射 台中脫序女警慘遭收押

阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

副總統：促各縣市均衡發展 立院財劃法討論至關重要

中央社／ 台北23日電
副總統蕭美琴。記者林俊良／攝影
副總統蕭美琴。記者林俊良／攝影

副總統蕭美琴今天表示，立法院對財政收支劃分法的討論至關重要，中央與地方在財源比例、事權釐清上，必須妥善協調，才能促進各縣市均衡發展，打造更安定、繁榮的社會。

⭐2025總回顧

總統府晚間發布新聞稿指出，蕭副總統中午出席「新北市進出口商業同業公會第五屆理監事就職典禮暨年終感恩餐會」致詞提到，台灣一路以來面對艱困挑戰，從1970年代的外交困境、石油危機，到近年複雜的地緣政治、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以及美國對等關稅政策等衝擊。在多重困難壓力下，靠著台灣人民的努力與政府堅持的方向，世界更深刻體會台灣的好、也信任台灣的產業，因此台灣能持續創造亮眼的經濟成績。

副總統說，政府重視國家的均衡發展，將妥善分配資源，協助仍在轉型中的產業與地區。因此，立法院對財政收支劃分法的討論至關重要，中央與地方在財源比例、事權釐清上，必須妥善協調，才能促進各縣市均衡發展，打造更安定、繁榮的社會。

談及關稅談判進度，副總統說，目前在行政院副院長鄭麗君的領導下，談判團隊以國家利益、產業利益，以及人民的健康安全為前提，與美國洽談最可行、對雙方都有利的方案，期盼讓雙邊貿易更為均衡，並透過相互投資及科技合作擴大台灣在美國的市場、開創新機會。

副總統表示，雖然每一步都不容易，但台灣數十年來具備韌性，在充滿挑戰的環境中獲得全世界的信任，讓台灣成為「世界信賴」的代名詞。為了要維持台灣的競爭力，也請大家團結一致，繼續往前邁進。

她提到，賴總統除持續致力於繁榮台灣，也特別重視社會照顧以及國家安全，推動包括0到6歲國家一起養、高中職免學費、青年百億海外圓夢計畫及長照3.0等政策，期望對人民的照顧能夠更周全。同時，面臨複雜的國際情勢，台灣對和平、對民主的堅持，也是獲得世界各國支持最重要的利基。

副總統強調，台灣需要團結，國內可以有不同的意見，但是國家是共同的，唯有共同團結守護國家安全與區域和平，開拓與國際合作，才能讓世界更加支持台灣這塊民主自由的寶地。

最後，副總統說，新北市進出口公會是推動台灣走向世界的重要夥伴，期盼工商界與政府同心協力，讓台灣在全球持續成長。

財政收支劃分法 行政院 蕭美琴 鄭麗君 關稅談判

延伸閱讀

馬太鞍堰塞湖救災檢討 季連成：建構事權一條鞭機制

軍購預算條例立院再卡關 AIT重申：支持台灣強化防衛能力

立院三讀通過！電動車貨物稅條例、使用牌照稅法免徵優惠再延長5年

藍白表決勝 總統彈劾案排入26日立院院會議程

相關新聞

藍白提案彈劾…將邀賴總統列席國會 總統府：只要合法合憲都給予尊重

行政院長卓榮泰不副署再修版財政收支劃分法，在野黨立委聯手提案彈劾賴清德總統，且也將依法邀被彈劾人（賴總統）到立院列席說明...

「當前通過總預算最重要」卓揆稱否則政策淪空談 再揭台美關稅進度

行政院長卓榮泰今天主持經濟發展委員會「包容成長組」顧問會議，他會中細數多項觀光、都更政策推動方向，也包括政府投入近300...

軍費條例再遭封殺 政院遺憾：切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛提升

藍白四度封殺軍購特別條例草案。行政院發言人李慧芝表達高度遺憾，呼籲立法院切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛能力的提升。她...

副總統：促各縣市均衡發展 立院財劃法討論至關重要

副總統蕭美琴今天表示，立法院對財政收支劃分法的討論至關重要，中央與地方在財源比例、事權釐清上，必須妥善協調，才能促進各縣...

軍購預算條例立院再卡關 AIT重申：支持台灣強化防衛能力

立法院程序委員會第四度封殺行政院送審的1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案後，一名美國在台協會（A...

肯定中選會徵詢名單有納入 羅智強喊話賴總統：可放在其他提名

中選會目前剩4名委員，無法召開會議決議，將影響明年選務運作。行政院昨公布中選會委員人選，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。