軍購預算條例立院再卡關 AIT重申：支持台灣強化防衛能力
立法院程序委員會第四度封殺行政院送審的1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案後，一名美國在台協會（AIT）發言人指出，美國立場明確，對於台灣的持久承諾持續有效，包含美國支持台灣強化防衛能力，以及強調台海和平穩定的重要性。
藍綠今（23日）在程序委員會為了軍購特別預算爆發口角，綠指控國民黨擋下國安法案，藍駁斥賴清德總統不敢到立法院為特別條例報告並接受質詢。
不只賴總統親上火線喊話呼籲在野黨別再程序委員會暫緩排案，AIT處長谷立言（Raymond Greene）10日接受媒體專訪也說，歡迎賴總統宣布的國防特別預算，他樂觀看待並期待能在立法院審查相關預算時，回答國會的各項問題。
