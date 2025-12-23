藍白表決勝 總統彈劾案排入26日立院院會議程

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案。立法院程序委員會今天開會，朝野吵成一團，經表決，藍白挾人數優勢勝出，將總統彈劾案排入26日院會報告事項議程。

國民黨團書記長羅智強會後受訪表示，彈劾案日程細部規劃會再跟民眾黨協調，目前方向包括邀請被彈劾人、賴總統到立法院說明，也傾向於立法院辦彈劾公聽會，在全國也會有系列活動等。彈劾案表決大概在明年520前後，這些還要凝聚在野黨共識。

卓榮泰宣布不副署財劃法爭議延燒，國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團19日在議場前舉行聯合記者會，宣布對賴總統啟動彈劾案程序，除要求到立法院說明，也將在全台舉辦彈劾公聽會。

立法院程序委員會中午開會，排定26日至30日院會議程。

國民黨團提案指出，對於賴總統拒絕公布財政收支劃分法的嚴重違憲失職行為，依據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，對賴總統提出彈劾案。

民眾黨團提案指出，有鑑於被彈劾人賴總統對立法院三讀通過、經行政院覆議失敗的財政收支劃分法透過行政院長以不副署的方式配合，不依中華民國憲法第72條規定公布，違憲失職，因此依中華民國憲法增修條文第4條第7項及立法院職權行使法第42條的規定，對賴總統提出彈劾案。

民進黨立委王義川發言表示，藍白在立法院的席次不到2/3，明知彈劾案不會通過，卻硬要賴總統到立法院，是因為想罵賴總統。民主不是選擇性的遵守程序，國安也不可以沒有期限的拖延，呼籲藍白回到制度與理性，讓立法院真正成為守護國家、愛台灣，而不是癱瘓制度的地方。

報告事項處理時，民眾黨團提議，報告事項增列第38案及第80案，即藍白分別所提彈劾總統案，改列為議程報告事項第2案、第3案。另議程草案增列第58案至第76案，即民進黨立委所提立委赴中需納管的兩岸人民關係條例、港澳關係條例，與行政院財劃法部分條文修正草案、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，暫緩列案。

經表決，民眾黨提案贊成的藍白立委9人、反對的民進黨立委也有9人，會議主席、國民黨立委翁曉玲隨即表明贊成民眾黨提案，因此通過。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。