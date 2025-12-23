肯定中選會徵詢名單有納入 羅智強喊話賴總統：可放在其他提名

中選會目前剩4名委員，無法召開會議決議，將影響明年選務運作。行政院昨公布中選會委員人選，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委。國民黨立院黨團書記長羅智強說，游盈隆過去表現相對中立，但審查後國民黨團將形成共同態度，決定同意或不同意。

行政院昨公布中選會委員人選，將提名游盈隆為中選會主委、胡博硯為副主委。另5名委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

羅智強說，雖然朝野對立很嚴重，對於這次行政院的做法可以給些肯定。讓朝野政黨推薦人選，此程序做對，其他機關人事如大法官的提名、NCC委員提名，建議賴清德總統、行政院長卓榮泰可以比照，徵詢在野黨意見，在野黨是國會多數。民眾黨跟國民黨有部分的推薦人選，會被放進名單裡面，這是好的開始。

關於中選會正副主委、委員等，羅智強認為，游盈隆過去表現算是相對中立，但經過審查程序後，國民黨團做法向來是在黨團大會形成共同態度，對於名單要採取同意或不同意，決定哪些委員要通過，哪些委員不適格。

羅智強表示，朝野對立氛圍非常嚴重，但該肯定要肯定，有徵詢就是好的開始，徵詢的名單有部分放上去，那就是部分好的開始。這些好的開始，可以放在其他機關的人事提名，要不要做仍存乎賴清德、卓榮泰一心。

羅智強指出，審查中有些必問題，就像涉及立法院尊嚴的公投。立法院通過的公投案，中選會是否會按照公投法進行，還是像李進勇一樣違法拒絕執行？這是審查中選會正副主委、委員人選的國民黨觀察點。