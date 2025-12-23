快訊

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

肯定中選會徵詢名單有納入 羅智強喊話賴總統：可放在其他提名

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長羅智強。圖／聯合報資料照
國民黨立法院黨團書記長羅智強。圖／聯合報資料照

中選會目前剩4名委員，無法召開會議決議，將影響明年選務運作。行政院昨公布中選會委員人選，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委。國民黨立院黨團書記長羅智強說，游盈隆過去表現相對中立，但審查後國民黨團將形成共同態度，決定同意或不同意。

⭐2025總回顧

行政院昨公布中選會委員人選，將提名游盈隆為中選會主委、胡博硯為副主委。另5名委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

羅智強說，雖然朝野對立很嚴重，對於這次行政院的做法可以給些肯定。讓朝野政黨推薦人選，此程序做對，其他機關人事如大法官的提名、NCC委員提名，建議賴清德總統、行政院長卓榮泰可以比照，徵詢在野黨意見，在野黨是國會多數。民眾黨跟國民黨有部分的推薦人選，會被放進名單裡面，這是好的開始。

關於中選會正副主委、委員等，羅智強認為，游盈隆過去表現算是相對中立，但經過審查程序後，國民黨團做法向來是在黨團大會形成共同態度，對於名單要採取同意或不同意，決定哪些委員要通過，哪些委員不適格。

羅智強表示，朝野對立氛圍非常嚴重，但該肯定要肯定，有徵詢就是好的開始，徵詢的名單有部分放上去，那就是部分好的開始。這些好的開始，可以放在其他機關的人事提名，要不要做仍存乎賴清德、卓榮泰一心。

羅智強指出，審查中有些必問題，就像涉及立法院尊嚴的公投。立法院通過的公投案，中選會是否會按照公投法進行，還是像李進勇一樣違法拒絕執行？這是審查中選會正副主委、委員人選的國民黨觀察點。

中選會 行政院 國民黨 羅智強 賴清德

延伸閱讀

國民黨團提修公投法 憲法判決可被公民複決 羅智強：更大民主解決爭議

黃國昌：賴總統還游盈隆公道 狠狠修理曾辱罵內奸的曹興誠

獲提名任中選會主委…游盈隆：跳火坑 接下來我就是過河卒子

影／藍白立案彈劾 卓榮泰：經發會才是真正該辧的事情

相關新聞

財劃法不副署 藍白監院陳情要求彈劾卓榮泰

行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法」修正案，明年度總預算案也未依立法院三讀通過的法案編列預算，例如軍人加薪等。國民黨立...

黃國昌：賴總統還游盈隆公道 狠狠修理曾辱罵內奸的曹興誠

行政院昨天公布新任中選會委員名單，提名台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律系教授胡博硯出任正副主委。民眾黨立法院黨團...

獲提名任中選會主委…游盈隆：跳火坑 接下來我就是過河卒子

行政院昨天公布中選會委員人選，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委。游盈隆今天表示，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺...

肯定中選會徵詢名單有納入 羅智強喊話賴總統：可放在其他提名

中選會目前剩4名委員，無法召開會議決議，將影響明年選務運作。行政院昨公布中選會委員人選，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆...

影／藍白彈劾賴清德 林岱樺：朝野對話才是政局穩定之道

財劃法副署爭議未休，藍白立委19日開記者會，宣布啟動彈劾賴清德總統程序。曾因涉案高喊「司法干預初選」的立委林岱樺今天受訪...

影／藍白立委上午赴監院 遞交彈陳情書劾卓榮泰

行政院長卓榮泰未副署「財政收支劃分法」修正案，國民黨立院黨團上午到監察院，舉行「懲治國賊、捍衛憲政 ── 正式向監察院提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。