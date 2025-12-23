財劃法不副署 藍白監院陳情要求彈劾卓榮泰

行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法」修正案，明年度總預算案也未依立法院三讀通過的法案編列預算，例如軍人加薪等。國民黨立委、民眾黨立委今上午赴監察院提出陳情，要求監委彈劾卓榮泰。國民黨立委王鴻薇說，我國是法治國家，不是「卓治國家」，不是卓榮泰說了算。

藍白立委等今上午赴監察院遞交陳情書，要求監委彈劾卓榮泰。遞狀前，藍白立委共同在監院門口，舉行「懲治國賊、捍衛憲政 ── 正式向監察院提出彈劾行政院長卓榮泰」記者會。

陳情內容指出，被彈劾人對立法院依法通過、經總統公布或應公布之法律，拒絕依法編列預算與執行，並於覆議遭否決後拒不副署，致法律無法完成公布或實施，已逾越行政權限，構成重大違法失職。

國民黨立委翁曉玲說，卓榮泰針對「警察人員人事條例」、「軍人待遇條例」等修正條文，在未經司法院大法官宣告違憲或裁定暫時處分前，即以聲請釋憲為由拒絕編列預算並停止執行；就財劃法第30條第3項，於覆議未果後仍逕自刪減地方政府一般性補助款，違反法律明文規定；對立法院維持原決議的財劃法修正案，拒絕依法副署，致法律無法完成公布程序；公開宣稱對其他法律案可能不予副署，顯示其將副署義務擴張為實質否決立法的權限。

翁曉玲指出，卓榮泰行為構成重大違法失職，嚴重破壞依法行政與權力分立原則，影響憲政機關正常運作。依法請求監察院立案調查，並提起彈劾，以維護憲政秩序與法治國原則。

國民黨立委徐巧芯表示，軍人加薪的相關預算未被編列，這是今天彈劾卓榮泰的理由之一，軍人待遇條例在立法院三讀，總統公布，行政院也副署，但總預算竟未編列，這是完全沒有依法行政的過程，呼籲中央快送合法的總預算，讓在野可以盡速審總預算。

王鴻薇說，卓榮泰以「三不」毀憲亂政，不副署、不執行、不守法，立院上會期通過的兩個法案如軍人加薪、警察人員人事條例等，經總統府公告實施，當時卓榮泰沒有不副署這兩條法律案，如今行政院濫權，總預算中竟無依法編列預算，行政院有這麼大嗎？這是破天荒、空前的事情，若允許卓榮泰濫權，總統府、立法院可以廢掉了，怎可以公告實施不執行？我國是法治國家，不是「卓治國家」，不是卓榮泰說了算。

民眾黨立委麥玉珍說，立法院依法通過的法律只要未經大法官宣告違憲就必須執行，這不是政治選擇，是行政院長最基本的憲法義務。行政首長選擇性不副署，等同宣告行政權可以決定法律要不要生效，嚴重迫害五權分立。