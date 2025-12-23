影／藍白彈劾賴清德 林岱樺：朝野對話才是政局穩定之道

財劃法副署爭議未休，藍白立委19日開記者會，宣布啟動彈劾賴清德總統程序。曾因涉案高喊「司法干預初選」的立委林岱樺今天受訪表示，賴總統上任後卓內閣至今，確實有很大的朝野對立現況，朝野對話才是政局穩定之道，人民最大企盼是安居樂業。

立委林岱樺今天召開第三場政見發表會。針對近日政壇紛擾、藍白聯手彈劾賴清德總統一事，她表示，民進黨執政在國會中有很大的瓶頸，賴總統上任後卓內閣至今確實有很大的朝野對立現況，希望朝野對話才是讓政局穩定之道，不管國民黨、民眾黨提的方案，或者執政黨自己所提出的對案，她還是希望回歸人民。