影／藍白彈劾賴清德 林岱樺：朝野對話才是政局穩定之道

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
針對近日的政局紛擾，立委林岱樺坦言，賴總統上任後卓內閣出現很大的朝野對立。記者徐白櫻／攝影
針對近日的政局紛擾，立委林岱樺坦言，賴總統上任後卓內閣出現很大的朝野對立。記者徐白櫻／攝影

財劃法副署爭議未休，藍白立委19日開記者會，宣布啟動彈劾賴清德總統程序。曾因涉案高喊「司法干預初選」的立委林岱樺今天受訪表示，賴總統上任後卓內閣至今，確實有很大的朝野對立現況，朝野對話才是政局穩定之道，人民最大企盼是安居樂業。

立委林岱樺今天召開第三場政見發表會。針對近日政壇紛擾、藍白聯手彈劾賴清德總統一事，她表示，民進黨執政在國會中有很大的瓶頸，賴總統上任後卓內閣至今確實有很大的朝野對立現況，希望朝野對話才是讓政局穩定之道，不管國民黨、民眾黨提的方案，或者執政黨自己所提出的對案，她還是希望回歸人民。

林岱樺強調，台美關稅談判進行中，希望趕快有好的消息，雖然今年台灣GDP成長非常亮眼，達到7％，現在若勤走基層的話，人民企求的還是經濟，各政黨還是要回歸人民最企盼的安居樂業。

立委林岱樺今天在高雄召開第三場政見發表會，邀請外籍學生一起對話、交流。記者徐白櫻／攝影
立委林岱樺今天在高雄召開第三場政見發表會，邀請外籍學生一起對話、交流。記者徐白櫻／攝影

朝野 林岱樺 政見發表會 財劃法 賴清德

