影／藍白彈劾賴清德 林岱樺：朝野對話才是政局穩定之道
財劃法副署爭議未休，藍白立委19日開記者會，宣布啟動彈劾賴清德總統程序。曾因涉案高喊「司法干預初選」的立委林岱樺今天受訪表示，賴總統上任後卓內閣至今，確實有很大的朝野對立現況，朝野對話才是政局穩定之道，人民最大企盼是安居樂業。
⭐2025總回顧
立委林岱樺今天召開第三場政見發表會。針對近日政壇紛擾、藍白聯手彈劾賴清德總統一事，她表示，民進黨執政在國會中有很大的瓶頸，賴總統上任後卓內閣至今確實有很大的朝野對立現況，希望朝野對話才是讓政局穩定之道，不管國民黨、民眾黨提的方案，或者執政黨自己所提出的對案，她還是希望回歸人民。
林岱樺強調，台美關稅談判進行中，希望趕快有好的消息，雖然今年台灣GDP成長非常亮眼，達到7％，現在若勤走基層的話，人民企求的還是經濟，各政黨還是要回歸人民最企盼的安居樂業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言