黃國昌：賴總統還游盈隆公道 狠狠修理曾辱罵內奸的曹興誠

行政院昨天公布新任中選會委員名單，提名台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律系教授胡博硯出任正副主委。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨敬重游盈隆敢講真話，但是在人事案審查不會有私誼，未來將嚴格審查回應人民期待。

中選會前主委李進勇等6人任期11月3日屆滿，中選會目前僅有4名委員無法正常運作，行政院昨天宣布提名游盈隆、胡博硯出任正副主委，其餘人選包括律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏及東吳大學政治系教授蘇子喬。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，中選會委員法定人數不足，目前處於無法正常運作的狀態，就是因為行政院長卓榮泰並未依法提出人選，民眾黨昨天也是看到特定周刊才得知名單，「原來不僅是台北地檢署發言人，已經快要成為行政院發言人。」

黃國昌說，民眾黨開大門走大路，行政院先前私下尋求推薦人選，自己立即要求按照正常程序進行，後來也有徵詢主要在野黨意見，這就是公開民主的原則，也是台灣社會應該有的典範，而不是躲在陰暗的角落喬人事。

黃國昌說明，民眾黨敬重游盈隆敢講真話的態度，過去也看重其政治學與民調專業，因此曾經邀請他到國家治理學院演講，然而人事同意權案必須公事公辦，只要進入立法院審查就沒有個人情誼，「我們就是理性負責地嚴格審查，回應人民的期待。」

黃國昌也說，等到民眾黨團收到正式公文，就會發問卷給所有被提名人，內容包括是否贊成公投綁大選、是否會剝奪人民公投的權利、是否支持國內移轉投票，還有針對立法院三讀通過的法律，總統是否可以不公告，答覆內容將影響民眾黨團票意向。

民眾黨團幹事長陳昭姿表示，民眾黨團會進行一連串嚴謹討論，根據問卷答覆內容、立法院詢答表現進行考量，然而這些程序都還沒開始進行，民進黨高雄市議員簡煥宗就冷言冷語，聲稱就來看還有誰要支持游盈隆，部分支持者更講出相當不雅的話。

陳昭姿說，游盈隆對於大罷免有所建言，民調結果未必討喜執政黨，相關政局評論也較為中性，難免讓人擔心「劉靜怡提名事件」又要重演，由此可見民進黨上行下效，「民進黨公職呈現這樣的樣態，我們非常遺憾。」

民眾黨團副總召張啓楷指出，游盈隆過去公開表態反對大罷免，因而得罪反共護台志工聯盟發起人曹興城、民進黨立委沈伯洋等，人民期待看到獨立、有風骨的中選會委員，能夠站在對立面提出改革跟建言，麻煩民進黨及其支持者停止不必要的公審。

黃國昌表示，中選會現在不能正常運作，責任完全都在卓榮泰身上，儘管制度上是由行政院長提名，然而實際提名人應該是賴清德總統，自己未來會在立法院審查時問清楚，「不過賴總統還給游盈隆一個公道，至少狠狠修理曾經辱罵內奸的曹興誠。」