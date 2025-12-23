快訊

提游盈隆掌中選會綠傳雜音 民進黨團嚴守適格、適任原則審查

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團今天舉行輿情回應記者會，幹事長鍾佳濱（中）、書記長陳培瑜（右）、副幹事長范雲（左）出席。圖／取自民主進步黨立院黨團YouTube
民進黨團今天舉行輿情回應記者會，幹事長鍾佳濱（中）、書記長陳培瑜（右）、副幹事長范雲（左）出席。圖／取自民主進步黨立院黨團YouTube

行政院公布中選會委員提名名單，提名曾批大罷免的台灣民意基金會董事長游盈隆出任主委，引發部分綠營支持者不解。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，社會對游的言行必然有不同看法，但擔任主委重點在於嚴守中立、公正主持選務，未來將嚴守「適格、適任」原則進行審查。

6名中選會委員任期已於11月3日屆滿，行政院10月底發函請朝野黨團推薦賢達出任中選會委員。鍾佳濱說明，民進黨團並未推薦任何與政黨有關的人選，行政院參考在野黨團推薦人選後提出名單，在目前政治氛圍下，某黨團提出的名單，其他政黨支持者可能不滿，也是可想而知。

鍾佳濱強調，中選會是獨立機關，主持國家各項選務，民進黨團未來將嚴守「適格、適任」原則進行審查；對於各人選的評論，審查時各黨團自然會表達。

至於這份名單是否對在野「遞出橄欖枝」，鍾佳濱說，這應由在野黨判斷，歷經人事同意權在立法院遭在野強力杯葛，由於明年有重要選舉，希望中選會人事盡快通過審查，持續運作；至於游盈隆過去的言行背景，社會各界必然有不同看法，但重點在未來擔任主委能否嚴守中立、公正主持選務。

影／藍白立案彈劾 卓榮泰：經發會才是真正該辧的事情

行政院長卓榮泰今天主持行政院經濟發展委員會第二次顧問會議「包容成長」分組，聚焦中小微企業多元發展、青年多元發展，以及擴大...

回應藍白提彈劾 卓榮泰：行政院經發會才對國家有幫助

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，藍白立委今天向監察院提出彈劾。卓榮泰上午出席行政院經濟發展委員會前接受媒體聯訪指出，經發...

中選會委員名單 賴士葆：賴總統總算尊重在野黨

國民黨團書記長羅智強表示，針對本次中選會委員提名名單，國民黨團將依照立法院法定程序依法審查，過程中必定善盡職責，落實監督，審查結果將交由黨團大會決定全體黨籍委員投票意向。

中選會委員名單 吳思瑤：執政黨遞出橄欖枝

行政院公布中選會委員提名名單，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，無疑地，這是執政黨遞出橄欖枝最新動作，希望朝野和解可以從人事案開始，勿為反對而反對。黨政人士指出，政院十月底發函請各黨團推薦人選，藍白十一月初就回覆，明年選務工作繁重，希望中選會能運作確保選務順利進行。

新聞眼／遲來的中選會委員名單 朝野和解試金石

在行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法、「憲訴法五人判決」出爐後，朝野對立持續升溫。在僵局未解之際，行政院昨公布中選會委員提名名單，由於提名人選橫跨朝野背景、含納各黨推薦，民進黨立委也解讀賴總統「遞出橄欖枝」，似乎讓朝野和解看到一絲曙光。

