提游盈隆掌中選會綠傳雜音 民進黨團嚴守適格、適任原則審查

行政院公布中選會委員提名名單，提名曾批大罷免的台灣民意基金會董事長游盈隆出任主委，引發部分綠營支持者不解。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，社會對游的言行必然有不同看法，但擔任主委重點在於嚴守中立、公正主持選務，未來將嚴守「適格、適任」原則進行審查。

6名中選會委員任期已於11月3日屆滿，行政院10月底發函請朝野黨團推薦賢達出任中選會委員。鍾佳濱說明，民進黨團並未推薦任何與政黨有關的人選，行政院參考在野黨團推薦人選後提出名單，在目前政治氛圍下，某黨團提出的名單，其他政黨支持者可能不滿，也是可想而知。

鍾佳濱強調，中選會是獨立機關，主持國家各項選務，民進黨團未來將嚴守「適格、適任」原則進行審查；對於各人選的評論，審查時各黨團自然會表達。

至於這份名單是否對在野「遞出橄欖枝」，鍾佳濱說，這應由在野黨判斷，歷經人事同意權在立法院遭在野強力杯葛，由於明年有重要選舉，希望中選會人事盡快通過審查，持續運作；至於游盈隆過去的言行背景，社會各界必然有不同看法，但重點在未來擔任主委能否嚴守中立、公正主持選務。