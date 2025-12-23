影／藍白立案彈劾 卓榮泰：經發會才是真正該辧的事情

行政院長卓榮泰今天主持行政院經濟發展委員會第二次顧問會議「包容成長」分組，聚焦中小微企業多元發展、青年多元發展，以及擴大內需的都更、危老重建、觀光發展等。卓榮泰上午主持顧問會議前受訪時強調，今天一整天舉行經發會這件事，才是對國家最有幫助，真正該辧的事情，政院努力把國家往好的方向進步。

行政院長卓榮泰不副署「財劃法」，立法院司委會18日移請監察院彈劾卓榮泰，藍白立委19日在議場前召開記者會，宣布要彈劾總統賴清德，預計最快周五日院會就能決定相關程序。卓榮泰今天主持行政院經濟發展委員會第二次顧問會議前，卓榮泰與所有顧問先在中央大樓1樓大廳進行大合影。